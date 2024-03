Chi è Luciano D’Amico? Biografia del candidato del centrosinistra alle elezioni Abruzzo 2024

Chi è Luciano D’Amico? Una domanda questa che in molti si staranno facendo in Abruzzo visto che sarà lui il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali.

La notizia più roboante è che Luciano D’Amico alle elezioni regionali Abruzzo 2024 sarà sostenuto dal cosiddetto “campo largo” del centrosinistra, ovvero un’ampia coalizione comprendente anche i moderati e il Movimento 5 Stelle.

Finora mai in un appuntamento elettorale così importante come le regionali il centrosinistra si è compattato in questa maniera, con l’Abruzzo che di conseguenza potrebbe essere una sorta di laboratorio per le strategie future delle attuali forze di opposizione.

Dopo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, tutti gli occhi sono puntati adesso sull’Abruzzo dove il voto potrebbe mandare in crisi il governo guidato da Giorgia Meloni

Una responsabilità doppia per l’ex rettore dell’università di Teramo, chiamato a sfidare il presidente uscente di centrodestra Marco Marsilio che sarà in campo anche nel 2024 alla ricerca di un secondo mandato.

Vediamo allora la biografia di Luciano D’Amico, il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali Abruzzo 2024 che avrà il compito di sfidare il presidente in carica Marco Marsilio.

La biografia di Luciano D’Amico

Nome: Luciano D’Amico

Data di nascita: 3 gennaio 1960

Luogo: Torricella Peligna (CH)

Istruzione: laurea in Economia e Commercio

Lavoro: docente universitario, dal 2012 al 2018 è stato il rettore dell’università di Teramo

Partito: indipendente di centrosinistra

Ruolo: candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali Abruzzo 2024

Curiosità: è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Candidato alle elezioni regionali 2024

Alle varie componenti di centrosinistra, spesso assai tumultuose quando si riuniscono intorno a un tavolo, sarebbero bastate soltanto due ore per raggiungere un accordo sulla candidatura di Luciano D’Amico alle elezioni regionali Abruzzo 2024.

Nei mesi scorsi si è venuta a creare Patto per l’Abruzzo, una coalizione di centrosinistra che si è data come obiettivo quello di riunire le varie forze politiche dell’area in vista delle regionali.

Luciano D’Amico così alle regionali sarà sostenuto da una ampia coalizione di centrosinistra che andrà dal Partito Democratico fino al Movimento 5 Stelle, passando per Italia Viva, la sinistra e diverse realtà civiche.

Altra particolarità è che alle elezioni regionali in Abruzzo saranno solo due i candidati in campo: Marsilio e D’Amico, per un sostanziale ritorno al bipolarismo centrodestra-centrosinistra.