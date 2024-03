Elezioni Abruzzo 2024, risultati ufficiali: voti liste e candidati eletti

Risultati elezioni regionali Abruzzo 2024: è terminato lo spoglio dei voti, con Marco Marsilio del centrodestra che è stato riconfermato presidente con il 53,5% superando così per oltre 40.000 voti lo sfidante Luciano D’Amico del centrosinistra.

L’affluenza definitiva è stata del 52,20%, un dato in calo di quasi un punto rispetto al 2019 tanto da essere il più basso di sempre nella storia delle regionali in Abruzzo.

Per quanto riguarda le liste, la più votata alle elezioni regionali Abruzzo 2024 è stata quella quella di Fratelli d’Italia che ha preceduto il Partito Democratico, mentre Forza Italia è finita alla Lega.

“Stasera l’unica sarda che festeggia è mia moglie - ha commentato Marsilio festeggiando la vittoria -. Ha vinto la verità contro la calunnia. Il campo largo non sarà il futuro del Paese. Qualcuno ci ha sottovalutato e ancora a mezzanotte parlava di un testa a testa che non è mai esisito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori”.

Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ha preso il via alle ore 23:00 di domenica 10 marzo. Questi sono i risultati ufficiali dopo lo scrutinio di 1.634 sezioni su 1.634.

Candidato Liste Voti Luciano D’Amico Pd (20,29%), M5s (7,01%), Azione (4,00%), Alleanza Verdi-Sinistra (3,57%), Abruzzo Insieme (7,66%), Riformisti e Civici (2,81%) 46,50% Marco Marsilio Fdi (24,10%), Forza Italia (13,44%), Lega (7,56%), Marsilio Presidente (5,72%), Noi Moderati (2,68%), Udc-Dc (1,17%) 53,50%

Elezioni Abruzzo 2024: i consiglieri eletti

Questi sono i consiglieri eletti alle elezioni regionali Abruzzo 2024.

Centrodestra

CAMPITELLI NICOLA DETTO NICO FRATELLI D’ITALIA CHIETI

D’ADDAZIO LEONARDO DETTO LEO FRATELLI D’ITALIA PESCARA

D’AMARIO DANIELE FORZA ITALIA CHIETI

D’ANNUNTIIS UMBERTO FRATELLI D’ITALIA TERAMO

D’INCECCO VINCENZO LEGA PESCARA

DE RENZIS LUCA FRATELLI D’ITALIA PESCARA

DI MATTEO EMILIANO FORZA ITALIA TERAMO

GATTI PAOLO FRATELLI D’ITALIA TERAMO

IMPRUDENTE EMANUELE LEGA L’AQUILA

LUGINI GIANPAOLO DETTO LUIGINI MARSILIO PRESIDENTE L’AQUILA

MAGNACCA TIZIANA FRATELLI D’ITALIA CHIETI

MARINUCCI LUCIANO MARSILIO PRESIDENTE CHIETI

QUAGLIERI MARIO FRATELLI D’ITALIA L’AQUILA

SANTANGELO ROBERTO FORZA ITALIA L’AQUILA

SCOCCIA MARIANNA NOI MODERATI L’AQUILA

SOSPIRI LORENZO FORZA ITALIA PESCARA

VERRECCHIA MASSIMO DETTO VERDECCHIA FRATELLI D’ITALIA L’AQUILA

Centrosinistra

ALESSANDRINI ERIKA MOVIMENTO 5 STELLE PESCARA

BLASIOLI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO PESCARA

CAVALLARI GIOVANNI ABRUZZO INSIEME TERAMO

DI MARCO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO PESCARA

MARIANI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO TERAMO

MENNA VINCENZO ABRUZZO INSIEME CHIETI

MONACO ALESSIO ALLEANZA VERDI SINISTRA CHIETI

PAOLUCCI SILVIO PARTITO DEMOCRATICO CHIETI

PAVONE ENIO AZIONE TERAMO

PEPE DINO PARTITO DEMOCRATICO TERAMO

PIETRUCCI PIERPAOLO PARTITO DEMOCRATICO L’AQUILA

TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE CHIETI

Risulta eletto consigliere anche Luciano D’Amico, il candidato presidente del centrosinistra.