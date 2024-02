Quanto guadagna Marco Marsilio? Stipendio e biografia del presidente dell’Abruzzo

Quanto guadagna Marco Marsilio? Una domanda questa che in molti si staranno facendo ora che si stanno avvicinando le elezioni regionali Abruzzo 2024, con l’attuale presidente targato Fratelli d’Italia che sarà di nuovo in corsa alla ricerca di un secondo mandato.

Marco Marsilio nel 2019 è diventato il primo presidente di Regione di Fratelli d’Italia, vincendo nettamente le regionali in Abruzzo con il 48% dei voti staccando Giovanni Legnini del centrosinistra (31%) e Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle (20%).

Alle elezioni regionali 2024 che si terranno in data 10 marzo Marco Marsilio sarà sostenuto sempre da tutto il centrodestra, ma questa volta contro di lui tutte le opposizioni si sono compattate scegliendo come candidato Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo.

La sfida tra Marsilio e D’Amico si preannuncia essere particolarmente incerta, una sorta di ballottaggio visto che saranno gli unici due candidati in corsa in queste elezioni per una sorta di ritorno ai tempi del bipolarismo perfetto centrodestra-centrosinistra.

Vediamo allora chi è Marco Marsilio dando uno sguardo alla sua biografia, al suo cv, ai suoi guadagni e allo stipendio percepito dall’attuale presidente della Regione Abruzzo che il prossimo 10 marzo cercherà di ottenere un mandato bis alle elezioni regionali.

La biografia di Marco Marsilio

Nome: Marco Marsilio

Data di nascita: 17 febbraio 1968

Luogo: Roma

Famiglia: la sua famiglia ha origini abruzzesi (Tocco da Casauria, in provincia di Pescara)

Istruzione: laurea in Filosofia

Lavoro: politico, in passato docente universitario

Partito: Fratelli d’Italia, in passato Alleanza Nazionale

Ruolo: presidente della Regione Abruzzo, in precedenza deputato e senatore oltre che consigliere comunale a Roma

Curiosità: è un tifoso della Juventus

Lo stipendio e i guadagni di Marco Marsilio

Marco Marsilio in passato è stato consigliere comunale a Roma per tre mandati, deputato per una legislatura e - per un solo anno - senatore per poi dimettersi dopo la vittoria alle elezioni regionali in Abruzzo del 2019.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i componenti del Senato guadagnano ogni mese 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro percepiti dai deputati. Deputati e senatori hanno diritto poi anche a un assegno di fine mandato, che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo.

In qualità di presidente della Regione Abruzzo, stando ai dati del 2021 tra indennità consiliare, quella di funzione e il rimborso spese per l’esercizio di mandato, Marsilio ha guadagnato durante l’anno 100.800 euro lordi.

Stando a Truenumbers, Marco Marsilio sarebbe tra quei presidenti di Regione che guadagnano esattamente il massimo dello stipendio consentito: 13.800 euro lordi.

Stando alla dichiarazione dei redditi del 2021 - che si riferisce al 2020 come periodo di imposta quando già era stato eletto presidente di Regione -, il reddito complessivo di Marsilio è stato di 91.498 euro. La dichiarazione dei redditi precedente invece, quella del 2020, ha fatto registrare un reddito complessivo pari a 89.597 euro.

Nella dichiarazione dei redditi del 2018 - quando non era diventato ancora senatore e poi presidente di Regione - il reddito complessivo dichiarato è stato di 33.541 euro. Nel 2019 invece dopo che nel 2018 è entrato a Palazzo Madama il reddito complessivo è schizzato a 84.158 euro.

Andando ancora indietro nel tempo, nella dichiarazione dei redditi del 2008 - che si riferisce al 2007 quando non era stato eletto ancora deputato - il reddito complessivo dichiarato è stato di 81.568 euro, mentre in quella del 2012 - che si riferisce al 2011 nel pieno del suo mandato alla Camera - il reddito complessivo è salito fino a 123.140 euro.