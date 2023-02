Sondaggi politici: crolla Salvini, male Calenda e Renzi. Balzo Pd e Berlusconi

Centrodestra in calo nell’ultimo sondaggio politico di Ixè. Stando all’osservatorio politico febbraio 2023, rispetto alla stessa rilevazione effettuata a dicembre la coalizione di governo complessivamente sarebbe in calo di oltre un punto percentuale.

Il tonfo che fa più rumore è quello di Matteo Salvini, con la Lega che per il sondaggio avrebbe lasciato sul campo negli ultimi due mesi l’1,3%, tanto da essere avvicinata da una Forza Italia che appare in netta ripresa.

Sondaggio politico febbraio Fonte Ixè

Silvio Berlusconi in sostanza sarebbe l’unico a sorridere nel centrodestra, visto il netto calo di Noi Moderati e la flessione di Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni che per un soffio resterebbe sempre sopra la soglia psicologica del 30%.

In totale il centrodestra per il sondaggio sarebbe al 45,9%, oltre due punti percentuali in più rispetto al 43,8% ottenuto alle ultime elezioni politiche; il merito è soprattutto di Giorgia Meloni, ma il calo che sarebbe avvenuto da dicembre a questa parte potrebbe essere un campanello di allarme per la coalizione di governo.

Sondaggi politici: balzo del Pd

Dopo un periodo horror coinciso con il passo indietro di Enrico Letta dopo la scoppola rimediata alle elezioni, il Partito Democratico stando all’ultimo sondaggio politico di Ixè sembrerebbe essere in grado ora di risalire la china nelle intenzioni di voto.

In attesa delle primarie per la scelta del nuovo segretario, che si svolgeranno domenica 26 febbraio due settimane dopo il delicato voto delle regionali in Lombardia e nel Lazio, il Pd ora sarebbe più vicino a un Movimento 5 Stelle indicato in calo rispetto a dicembre.

Sondaggio negativo invece per Matteo Renzi e Carlo Calenda, con il tandem Azione-Italia Viva che sarebbe in forte ribasso e sempre più lontano da quella doppia cifra da sempre indicata come obiettivo per i moderati.

Tra i partiti in bilico sulla soglia di sbarramento, segno negativo per Alleanza Verdi-Sinistra che comunque sarebbe sempre oltre la fatidica asticella che ora sarebbe più vicina anche per +Europa e Per l’Italia con Paragone.

La coalizione di centrosinistra così come si è presentata alle ultime elezioni, per il sondaggio sarebbe al 23,3% quasi la metà rispetto al centrodestra: con un campo largo però le opposizioni sarebbero avanti, anche se mettere sotto lo stesso tetto il terzo polo e i 5 Stelle sembrerebbe essere al momento una operazione impossibile.