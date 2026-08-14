Quanto costa una vacanza in barca? I prezzi medi a confronto

Mai provata una vacanza in barca? La maggior parte delle persone risponderà «no». Questo perché nell’immaginario collettivo una vacanza in barca è un lusso per pochi. Ma è davvero così? Ovviamente non esiste solo l’opzione barca di proprietà.

In molti ignorano infatti la possibilità di affittare, come si fa per un qualsiasi altro mezzo, una barca a vela o a motore. E i costi sono i più vari: si va da poco più di 1.300 euro a settimana per il solo noleggio di una piccola barca a vela fino a 15-20 mila euro e oltre per le soluzioni di alta gamma. Tutto dipende dai servizi scelti, dalla grandezza dell’imbarcazione, dalla stagione e dagli extra messi in conto.

Ci sono barche di lusso e barche economiche, viaggi in famiglia o per single, viaggi di gruppo e tante altre opzioni che fanno oscillare il prezzo. La verità, come spesso succede, sta nel preventivo: nel 2026 una vacanza in barca può essere più accessibile di quanto si immagini, oppure diventare una voce di spesa importante se non si tengono sotto controllo stagione, formula e soprattutto extra. Vediamo allora quali possibilità ci sono, con un quadro realistico dei costi e i riferimenti ufficiali per le regole.

leggi anche I 10 yacht più costosi al mondo nel 2026

Vacanza in barca: imbarco in cabina o barca intera?

Prima ancora della destinazione, conta la formula. Ed è qui che si gioca la prima, grande differenza di prezzo.

Con l’imbarco in cabina (il cosiddetto cabin charter) paghi la tua quota, sali a bordo e condividi la barca con altre persone. È la soluzione più lineare se parti da solo o in coppia e vuoi un prezzo abbastanza chiaro fin dall’inizio, quasi sempre con skipper e hostess gestiti dall’organizzazione. Sui pacchetti a cabina con prezzi pubblicati per il Mediterraneo si vedono spesso fasce nell’ordine di 650-1.500 euro a persona a settimana, con differenze nette tra bassa stagione e piena estate.

Con il noleggio della barca intera (in formula bareboat, cioè senza equipaggio, oppure con skipper) paghi l’imbarcazione per intero e poi dividi la spesa tra i partecipanti. Se siete in 6-8 persone può diventare la scelta più efficiente, ma c’è un «però» grande come una prua: il noleggio è solo l’inizio. Extra, cauzione e spese vive fanno la differenza tra un affare e un preventivo che esplode. Come ordine di grandezza, sui range pubblici di mercato per il Mediterraneo una barca a vela può oscillare da 1.300 a 7.500 euro a settimana per il solo noleggio.

Vacanza in barca: da cosa dipende il costo?

Chi è interessato a vivere l’esperienza pensa prima di tutto al costo complessivo. Questo però non si può capire senza aver risposto ad alcune domande:

durata del periodo in mare

alta o bassa stagione

luogo e destinazione

numero di persone

servizi ed extra

Ognuna di queste voci ha un peso più o meno rilevante, tralasciando ovviamente tutta la fascia di prezzo alto e di lusso, che ha un pubblico decisamente più ristretto. In base a queste informazioni proviamo a calcolare il costo medio di una vacanza in barca, con minimi e massimi per ogni spesa. Un avvertenza utile prima di partire: nelle righe che seguono le cifre tratte da listini e preventivi pubblicati sono presentate come tali, mentre i totali di esempio sono stime indicative, costruite per dare un ordine di grandezza e non un preventivo valido per ogni situazione.

leggi anche Quanto costa una barca a vela? Prezzi e costi di gestione

Noleggio barca: quanto costa il mezzo

Iniziamo dalla voce più alta: il noleggio dell’imbarcazione. A seconda della tipologia e della grandezza, il costo può essere molto conveniente oppure diventare importante. Per una piccola barca a vela (30-40 piedi) si parte in genere da 1.500-3.000 euro a settimana; una barca di medie dimensioni (40-50 piedi) può costare dai 3.000 agli 8.000 euro e oltre, mentre per le barche a vela di lusso (oltre i 50 piedi) i costi settimanali superano facilmente i 15.000 euro.

Il primo aspetto da valutare è la necessità o meno di uno skipper, cioè di chi ha il comando dell’imbarcazione. La regola pratica è semplice: lo skipper serve se nessuno a bordo può o vuole condurre la barca legalmente. Non è però automatico che l’assenza di una patente nautica imponga uno skipper, perché in alcune condizioni (che vedremo più avanti) certe unità si possono condurre anche senza patente. Quando lo skipper serve, sul mercato charter italiano il costo si aggira mediamente sui 150-200 euro al giorno, con il vitto dello skipper generalmente a carico dell’equipaggio. È una media: si trovano skipper a prezzi diversi e molto dipende dal tipo di contratto che il professionista ha con la compagnia di noleggio.

Se poi si vuole provare l’esperienza del vero lusso, ecco la possibilità di aggiungere anche il servizio di pulizia o quello di cucina con hostess a bordo. Tutti extra da sommare alla cifra del noleggio.

Noleggio imbarcazione (barca a vela media): ca. 2.500-3.500 euro a settimana

Skipper: ca. 150-200 euro al giorno (ca. 1.000-1.400 euro a settimana)

Servizio hostess con cucina e pulizie: ca. 1.000 euro a settimana

Totale indicativo: ca. 4.500-5.000 euro

leggi anche Noleggio barche e gommoni senza patente, regole e limiti da conoscere

Extra necessari ed extra opzionali

Al totale del nostro esempio bisogna aggiungere alcune spese necessarie e, perché no, anche qualche extra opzionale che in vacanza ci si può concedere per vivere più esperienze. Parliamo per esempio del carburante (che riguarda anche la barca a vela), della cambusa (cibo e beni di prima necessità) e degli ormeggi (i «parcheggi» per le imbarcazioni). La regola numero uno è una sola: se una voce è «inclusa», deve esserlo per iscritto. Se non è nel contratto o nel preventivo dettagliato, nella pratica è un costo potenziale.

Dal carburante non si scappa: è un costo necessario e molto spesso un extra rispetto al noleggio, esattamente come per le auto in affitto. Anche la barca a vela lo consuma, perché monta un motore ausiliario usato per manovre, ormeggi e trasferimenti quando manca il vento: è facile sottovalutarlo pensando «è una vela, consumerà poco», ma trasferimenti a motore, meteo e itinerario incidono. Va inoltre ricordato che il gasolio erogato dai distributori nei porti costa in genere più di quello stradale. Il diesel nautico in questa estate è arrivato a costare quasi 3 euro al litro (soprattutto in zone molto turistiche, come la Sardegna). Per monitorare i prezzi medi di riferimento, il portale del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è la base più solida.

La cambusa rappresenta la spesa per il cibo e per il resto delle necessità di bordo. Nel charter viene gestita quasi sempre come cassa comune, cioè un fondo condiviso tra i partecipanti da cui si attingono le spese vive del viaggio (spesa alimentare, bevande, a volte gasolio e porti). Sembra piccola a colpi di scontrino e poi, a fine settimana, diventa una cifra vera: la differenza la fa il ritmo, cioè ristoranti ogni sera oppure cucina a bordo, spesa «premium» o essenziale, trasferimenti a terra e aperitivi. Per un gruppo numeroso, mettere a budget diverse centinaia di euro a persona per la sola cambusa settimanale è più realistico che puntare sulle cifre minime.

Infine, non per importanza, gli ormeggi. È la voce più imprevedibile e anche la più legata al territorio: la stessa settimana può costare molto di più semplicemente cambiando base, periodo o abitudine (marina ogni notte oppure alternanza tra marina e rada, quando possibile e in sicurezza). Ci sono ormeggi obbligati dal meteo, dalla sicurezza o dalla semplice curiosità per il porto e i suoi ristoranti. Esistono porti di lusso con tariffe elevatissime, che qui non citiamo per restare fedeli all’intento di offrire un esempio con budget nella media. A queste voci si aggiungono spesso le pulizie finali e i pacchetti obbligatori (transit pack o starter pack), previsti da molti contratti di charter: vanno messi a budget da subito, chiedendo cosa includono voce per voce.

C’è poi il capitolo cauzione, franchigie e assicurazioni, dove si gioca la serenità del rientro. Importo della cauzione, modalità (spesso un blocco sulla carta), franchigie, cosa copre l’assicurazione e cosa resta a carico dell’equipaggio: leggere le condizioni prima evita discussioni dopo.

leggi anche Quanto costa una barca a motore nel 2026? Prezzi e costi di gestione

Barca a vela, yacht, catamarano: prezzi diversi per mezzi diversi

Proviamo ora a costruire un totale concreto per una tipologia specifica, la barca a vela. Ecco una stima indicativa per un gruppo di sei persone:

Totale noleggio (barca a vela media con skipper): ca. 4.500 euro a settimana

Cambusa per sei persone: da alcune centinaia di euro in su, in base al ritmo scelto

Carburante per circa 5 ore di navigazione: ca. 200 euro

Ormeggi (n. 3): una media di 80-100 euro

Totale vacanza: ca. 5.000-5.500 euro per sei persone

Totale a persona: 830-920 euro

Per fare un esempio concreto e verificabile, prendendo a riferimento una barca a vela di quasi 17 metri con 4 cabine matrimoniali che ospita fino a 8 persone, il noleggio con skipper professionista a luglio va messo a budget tra i 6.000 e i 7.000 euro a settimana, ovvero circa 750-850 euro a persona (dato da preventivo di un operatore di charter).

Diversi, e solitamente più alti, i costi per le altre tipologie di imbarcazione. Uno yacht è più una categoria legata a dimensioni, comfort e utilizzo che una singola tipologia di scafo, e può costare da alcune migliaia di euro a settimana fino a cifre molto elevate per i mega yacht: sul mercato dei charter di lusso una settimana nel Mediterraneo può partire da diverse decine di migliaia di euro e superare abbondantemente i 100.000 euro per le unità più grandi. Se ci si vuole concedere un solo giorno di lusso, i prezzi partono da circa 1.000-1.600 euro al giorno.

Il catamarano è un’imbarcazione a doppio scafo, che può essere a vela o a motore, e in media costa più del monoscafo. Il motivo è preciso: offre più spazio, più vivibilità e più stabilità, ed è quindi la scelta ideale per famiglie con bambini, per chi viaggia in due coppie e vuole privacy, o per chi soffre il mare. Attenzione però a un dettaglio che pesa sul budget: il catamarano può incidere non solo sul noleggio, ma anche su alcune voci di gestione, come certi posti barca, dove le tariffe dipendono da lunghezza e larghezza dello scafo e dalla policy del porto. Come ordine di grandezza, un noleggio con equipaggio e mezza pensione per un catamarano di grandi dimensioni con dieci posti letto nel Mediterraneo può collocarsi intorno ai 18.000-22.800 euro a settimana, cifra però divisibile tra tutti i partecipanti.

Le vacanze in barca low cost: le formule a pacchetto

I costi non sono bassi, ma se ben suddivisi con amici e parenti è un’esperienza che si può fare almeno una volta nella vita. Per contenere la spesa la strada più battuta è la formula a pacchetto, spesso presentata come all-inclusive, dove il prezzo di partenza è quello proposto dall’agenzia. Attenzione però: «inclusive» non significa quasi mai «tutto compreso fino all’ultimo euro». Anche in questi pacchetti restano spesso a parte voci come cassa comune, carburante, spese portuali, ingressi alle aree marine protette, pulizie o biancheria. Il consiglio è sempre lo stesso: farsi elencare per iscritto cosa è incluso e cosa no.

Prendendo a riferimento i listini pubblicati per il 2026 per l’imbarco in cabina con skipper ed equipaggio, ecco alcune fasce di prezzo reali:

imbarco in cabina in Mediterraneo , una settimana: indicativamente 650-1.500 euro a persona a seconda della stagione;

, una settimana: indicativamente 650-1.500 euro a persona a seconda della stagione; crociera a cabina con skipper e hostess , quota settimanale a persona a partire da circa 250 euro più cassa comune (cambusa, gasolio, spese portuali e ingressi alle aree marine protette, spesso 80-100 euro a persona);

, quota settimanale a persona a partire da circa 250 euro più cassa comune (cambusa, gasolio, spese portuali e ingressi alle aree marine protette, spesso 80-100 euro a persona); imbarco individuale alla cabina, formula giornaliera: indicativamente 130-180 euro al giorno a persona, skipper ed equipaggio inclusi.

In queste formule la cassa comune copre le voci vive del viaggio. Di norma chi non consuma alcolici non li paga, e l’equipaggio è esonerato dalle spese di bordo.

leggi anche Come prendere la patente nautica, quanto costa e a cosa serve

Vacanza in barca senza patente: cosa puoi fare e quali sono le regole 2026

Se non hai la patente nautica, la vacanza si fa comunque: puoi scegliere l’imbarco in cabina, noleggiare la barca con skipper, oppure - entro certi limiti - condurre tu stesso alcune unità. Sulle regole, però, niente scorciatoie.

In Italia l’obbligo di patente è fissato dall’articolo 39 del Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. 171/2005). Nel 2026 la patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;

dalla costa; conduzione di unità con motore di potenza superiore a 30 kW (40,8 CV) o oltre i limiti di cilindrata previsti dalla norma;

o oltre i limiti di cilindrata previsti dalla norma; utilizzo di qualsiasi moto d’acqua , che richiede sempre un’abilitazione indipendentemente da potenza e distanza dalla costa;

, che richiede sempre un’abilitazione indipendentemente da potenza e distanza dalla costa; pratica dello sci nautico.

Al contrario, entro le 6 miglia dalla costa e con un motore che non supera i 40,8 CV (e nei limiti di cilindrata) è possibile navigare senza patente, sia con i natanti (unità sotto i 10 metri) sia con le imbarcazioni (unità tra 10 e 24 metri). I due requisiti, potenza e distanza, devono però essere rispettati contemporaneamente. Le sanzioni per chi naviga senza patente quando è obbligatoria non sono trascurabili e possono arrivare al fermo o al sequestro dell’imbarcazione.

Una novità del 2026 riguarda soprattutto i più giovani e chi trova troppo stretto il limite dei 40,8 CV: il patentino nautico di categoria D, tipo D1. È stato introdotto dal regolamento di attuazione del Codice della nautica (DM 17 settembre 2024, n. 133, che inserisce l’art. 29-bis), il cui programma d’esame è stato definito con il DM 27 novembre 2024; la categoria è diventata concretamente operativa nel 2026, con i decreti attuativi tra cui il decreto direttoriale n. 31 del 3 febbraio 2026. Il patentino D1 si può conseguire a partire dai 16 anni e abilita alla conduzione di unità con motore fino a 85 kW (115,6 CV), esclusivamente in navigazione diurna ed entro le 6 miglia dalla costa: fino a 10 metri di lunghezza per i minorenni, fino a 12 metri dai 18 anni. Le moto d’acqua sono ammesse entro 1 miglio dalla costa. Il percorso è più snello della patente entro 12 miglia: un corso in scuola nautica con almeno 5 ore di teoria e 5 di pratica, seguito da un quiz di idoneità, senza la prova di carteggio nautico.

Un punto da chiarire, perché genera confusione: la D1 non cancella l’esenzione esistente. Chi resta entro i 40,8 CV e le 6 miglia può continuare a navigare senza alcuna patente; la D1 serve a chi vuole spingersi fino agli 85 kW pur restando sottocosta, e a chi vuole condurre legalmente una moto d’acqua.

Per le regole aggiornate conviene sempre fare riferimento alle fonti istituzionali, ovvero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Guardia Costiera.

leggi anche Cosa rischia chi guida una barca senza patente nautica?

Quando conviene andare (e come risparmiare senza rovinarsi la vacanza)

Se l’obiettivo è ottimizzare il rapporto tra esperienza e prezzo, la finestra più interessante resta quella delle spalle di stagione: maggio-giugno e fine settembre, quando i listini sono più umani e c’è più margine sulla disponibilità. In particolare, secondo le rilevazioni degli operatori di charter, a settembre i prezzi del noleggio tendono a scendere in modo sensibile rispetto ad agosto - un calo che sul mercato italiano viene stimato attorno al 25-30% - con il mare ancora caldo e i porti più liberi.

Il secondo accorgimento è geografico: scegliere una base meno «di moda» e costruire un itinerario intelligente (alternando, dove possibile e in sicurezza, porto e rada) può incidere sul totale quanto uno sconto sul noleggio. Un terzo consiglio, spesso decisivo sulle basi italiane più richieste come Sardegna, Costiera Amalfitana o Isole Eolie, è prenotare per tempo: la disponibilità in alta stagione si esaurisce già nella tarda primavera, e chi arriva dopo compra quello che resta, spesso a prezzi più alti. Molte società di charter offrono inoltre sconti early booking per le prenotazioni confermate mesi prima della partenza, oltre a possibili offerte last minute sulle settimane invendute.