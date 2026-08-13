Quanto costa un acquascooter e cosa serve per guidarlo

L’estate è nel vivo e, tra un tuffo e l’abbondante pasta fredda sotto l’ombrellone, la lista delle attività da fare al mare è lunghissima. Eppure c’è un mezzo che quasi nessuno mette in conto quando pianifica le giornate in spiaggia: l’acquascooter, cioè la classica moto d’acqua (o jet ski, usando il termine inglese). Basta vederne uno sfrecciare lungo la costa per avere voglia di mollare tutto e provarlo. Poi però arriva la domanda che conta davvero: quanto costa (comprarlo o noleggiarlo) e soprattutto cosa serve per guidarlo. In Italia, infatti, per condurre una moto d’acqua serve un’abilitazione nautica: la novità più importante di questi anni è la patente nautica D1, conseguibile dai 16 anni e utilizzabile, con precise limitazioni, anche per le moto d’acqua.

In questa guida aggiornata, scopriamo quali sono i prezzi del nuovo, dell’usato e del noleggio, costi di gestione e regole su patente, età, distanze dalla costa e velocità. Una premessa doverosa: la disciplina cambia nel tempo e soprattutto varia per zone e periodi, perché a dettare i divieti su distanze, corridoi e limiti sono anche le ordinanze balneari di Comuni e Capitanerie di porto.

Quanto costa un acquascooter nel 2026: nuovo, usato e noleggio

Se cerchi online «quanto costa un acquascooter» e trovi cifre lontanissime tra loro, il motivo è semplice: un modello compatto da diporto e un performance sovralimentato da oltre 300 cavalli sono quasi due sport diversi. E sul prezzo pesano parecchio anche accessori, carrello, ore motore (nell’usato) e persino la facilità di rivendita.

Ricordiamo intanto di cosa parliamo: una moto d’acqua è, per legge, «un’unità da diporto che utilizza un motore a propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno» (Codice della nautica da diporto, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171).

Il mercato non è affollatissimo: a dominarlo sono Yamaha (WaveRunner), Sea-Doo (gruppo BRP) e Kawasaki (Jet Ski), che nel 2026 hanno rinnovato quasi tutte le gamme.

Acquascooter nuovo: le fasce di prezzo

Nel 2026, sul mercato italiano, il prezzo di una moto d’acqua nuova parte da circa 9.000 euro per i modelli più semplici e può superare i 30.000 euro per le versioni più potenti e accessoriate. Le cifre cambiano in base ad allestimento, promozioni, trasporto e dotazioni comprese nel prezzo. Come riferimento concreto, il listino ufficiale 2026 di Sea-Doo parte da circa 8.999 euro per la Spark e arriva a 30.999 euro per la GTX Limited 325; nella fascia intermedia figurano modelli come la GTI 130 (da circa 15.199 euro) e la GTX 230 (da circa 21.799 euro), mentre tra le versioni ad alte prestazioni la RXP-X RS 325 parte da circa 27.199 euro.

In termini generali, quindi, possiamo distinguere:

entry level : circa 9.000-13.000 euro ;

: circa ; fascia media : circa 14.000-22.000 euro ;

: circa ; top di gamma e performance: circa 23.000-31.000 euro e oltre.

A fare la differenza non è soltanto la potenza: contano anche stabilità dello scafo, elettronica, capacità di carico, sistemi di assistenza, dotazioni per il comfort e accessori. E il prezzo di listino non coincide quasi mai con il costo finale: trasporto, preconsegna, carrello e dotazioni possono richiedere un budget aggiuntivo.

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Acquascooter usato: dove si risparmia (e dove si rischia)

L’usato può essere l’affare della vita o una spesa che «mangia» il risparmio in manutenzione. Sui portali specializzati si trovano moto d’acqua di diverse età e potenze, con prezzi che possono partire da poche migliaia di euro per gli esemplari più datati e superare i 15.000-20.000 euro per i modelli recenti e ben accessoriati.

Non esiste quindi un vero «prezzo medio»: indicativamente si possono individuare tre fasce, ovvero usato datato o da rimettere in ordine (circa 3.000-6.000 euro), usato recente in buone condizioni (circa 6.000-12.000 euro) e usato recente o premium (circa 12.000-20.000 euro e oltre).

Le occasioni migliori si cercano in autunno e in inverno, quando l’offerta cresce e i prezzi calano. La regola pratica è banale ma salva-portafogli: le ore motore contano, ma non bastano. Una moto d’acqua usata poco ma lasciata per anni senza manutenzione può rivelarsi un acquisto peggiore di un esemplare con più ore ma seguito con regolarità: per questo, più che sull’età, conviene concentrarsi sui controlli che contano davvero, di cui trovi la checklist più avanti. E se vuoi capire come si compone la spesa complessiva di un mezzo nautico, è utile il confronto con quanto costa una barca a motore, dove le voci di gestione seguono la stessa logica.

Noleggio: quanto costa provarlo in vacanza

Se vuoi toglierti lo sfizio senza comprare, il noleggio resta la via più semplice, soprattutto nelle località turistiche. Le tariffe cambiano moltissimo con la stagione e la zona, anche perché molte regole sono gestite a livello locale.

In linea di massima, oggi in Italia si va da circa 50-120 euro per 20-30 minuti a 100-250 euro per un’ora, fino a 200-600 euro e oltre per la mezza giornata o la giornata intera.

Sulle formule a giornata i divari territoriali possono essere molto ampi: nelle località turistiche più richieste, soprattutto in alta stagione, il prezzo può salire sensibilmente rispetto alle tariffe orarie. Quasi sempre trovi anche due voci da non sottovalutare: la cauzione (spesso bloccata sulla carta) e il carburante (frequentemente escluso dalle formule a tempo o a giornata). Prima di pagare, chiedi cosa succede in caso di mare mosso, stop dovuti alle ordinanze locali o rientro anticipato. E soprattutto verifica che il noleggiatore richieda effettivamente la patente prevista dalla legge: per le moto d’acqua l’abilitazione è obbligatoria, e la responsabilità non ricade soltanto sul conducente, perché anche l’operatore deve rispettare le regole applicabili al servizio.

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Il vero costo di un acquascooter: gestione, rimessaggio, carburante

Oltre all’acquisto, la differenza sul lungo periodo la fa la gestione, cioè tutto quello che paghi quando la moto d’acqua è ferma.

Carrello e trasporto : se non lo tieni in acqua tutto l’anno diventa quasi inevitabile, a volte incluso nell’usato ma spesso a parte sul nuovo, e va messa in conto anche l’assicurazione del carrello.

: se non lo tieni in acqua tutto l’anno diventa quasi inevitabile, a volte incluso nell’usato ma spesso a parte sul nuovo, e va messa in conto anche l’assicurazione del carrello. Rimessaggio e invernaggio : in molte zone italiane pesano sul budget più del previsto, soprattutto vicino alle mete più richieste, e le cifre variano enormemente in base ai servizi inclusi (lavaggio, copertura, ricarica batteria, tagliando, varo e alaggio), quindi conviene chiedere preventivi prima ancora di scegliere il mezzo.

: in molte zone italiane pesano sul budget più del previsto, soprattutto vicino alle mete più richieste, e le cifre variano enormemente in base ai servizi inclusi (lavaggio, copertura, ricarica batteria, tagliando, varo e alaggio), quindi conviene chiedere preventivi prima ancora di scegliere il mezzo. Manutenzione : per un uso ricreativo medio è realistico mettere da parte qualche centinaio di euro l’anno tra tagliando, controlli e materiali di consumo, con la spesa che sale se il mezzo è molto potente o sovralimentato, se è stato usato «forte» e spesso, oppure se emerge corrosione sulla propulsione a getto.

: per un uso ricreativo medio è realistico mettere da parte qualche centinaio di euro l’anno tra tagliando, controlli e materiali di consumo, con la spesa che sale se il mezzo è molto potente o sovralimentato, se è stato usato «forte» e spesso, oppure se emerge corrosione sulla propulsione a getto. Carburante : è la variabile più imprevedibile, perché i consumi dipendono più dalla manetta che dal modello e possono passare da un’uscita tranquilla in crociera a valori decisamente elevati in modalità sportiva e con mare formato.

: è la variabile più imprevedibile, perché i consumi dipendono più dalla manetta che dal modello e possono passare da un’uscita tranquilla in crociera a valori decisamente elevati in modalità sportiva e con mare formato. Assicurazione. La polizza di responsabilità civile è obbligatoria per legge, ma la domanda giusta va oltre la burocrazia: cosa succede se urto qualcosa, o peggio qualcuno? A seconda di uso, area e valore del mezzo vale la pena valutare con l’assicuratore coperture adeguate (RC, tutela legale, furto e incendio, assistenza), tenendo presente che le condizioni cambiano molto tra compagnie.

Cosa serve per guidare un acquascooter: patente, età e documenti

Le moto d’acqua non sono un gioco: assomigliano più a delle moto da strada che a un gonfiabile, e proprio per la loro potenza - e per i bagnanti a rischio - la legge è severa.

La regola di base è netta: per condurre un acquascooter serve sempre un’abilitazione nautica, a prescindere dalla potenza del motore. L’esenzione prevista per i piccoli motori (fino a 30 kW o 40,8 CV) vale per le barche, ma non per le moto d’acqua, che il regolamento tratta come categoria a sé. Le strade oggi sono due.

La prima è la patente nautica di categoria A (unità da diporto), conseguibile dai 18 anni, che consente di condurre le moto d’acqua nei limiti previsti dall’abilitazione.

La seconda è la novità degli ultimi anni: la patente nautica di categoria D, tipo D1 - il cosiddetto «patentino» - introdotta dal D.M. 133/2024 (in vigore dal 21 ottobre 2024) e resa pienamente operativa nel 2026 con i provvedimenti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati a febbraio e ad aprile 2026.

La patente D1 si può conseguire già a 16 anni e abilita, tra l’altro, alla conduzione di moto d’acqua entro un miglio dalla costa e solo in navigazione diurna. Per le moto d’acqua il motore deve inoltre rispettare limiti precisi: potenza massima 85 kW (115,6 CV) e cilindrata non superiore a 1.000 cc per i due tempi, 1.700 cc per i quattro tempi non sovralimentati e 1.200 cc per i quattro tempi sovralimentati. È quindi una vera alternativa alla categoria A per chi ha almeno 16 anni, ma non consente di guidare qualsiasi moto d’acqua: i limiti di potenza, cilindrata, distanza dalla costa e orario vanno rispettati tutti insieme. Il consiglio, per chi pensa di comprare, è uno solo: metti la patente nel budget e nella tabella di marcia.

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Documenti e dotazioni di sicurezza

Durante la navigazione è necessario poter dimostrare il possesso dell’abilitazione richiesta e avere a disposizione la documentazione prevista per l’unità e per la navigazione effettuata, compresa quella assicurativa. Le dotazioni di sicurezza devono invece essere quelle stabilite dalla normativa in relazione al tipo di unità e alla distanza dalla costa. Sul piano pratico, il giubbotto di salvataggio deve essere disponibile per ogni persona a bordo e il dispositivo di sicurezza del motore - il laccetto che spegne il propulsore se il conducente cade in acqua - va sempre utilizzato correttamente: è uno degli errori più frequenti nelle uscite improvvisate.

Prima di partire conviene verificare che la moto d’acqua sia dotata delle attrezzature previste e che siano efficienti; in caso di noleggio, questo controllo spetta anche all’operatore.

Dove puoi usarlo: distanze, velocità e ordinanze locali

In spiaggia non si improvvisa: l’uso delle moto d’acqua è regolato sia dalla normativa nazionale sia dalle ordinanze delle autorità marittime locali. Il primo limite da ricordare riguarda la distanza dalla costa: la navigazione con moto d’acqua è consentita entro 1 miglio nautico dalla costa, ed entro lo stesso limite opera anche la patente D1. Durante la stagione balneare valgono poi specifiche restrizioni vicino alle spiagge: in linea generale le moto d’acqua devono operare oltre i 500 metri dalle spiagge e oltre i 300 metri dalle coste a picco, secondo modalità e orari fissati dalla disciplina applicabile.

Sul fronte della velocità, dal 21 ottobre 2024 l’articolo 91-bis del regolamento di attuazione del Codice della nautica stabilisce che, nelle acque marittime entro 500 metri dalla costa, la navigazione a motore è consentita a una velocità massima di 8 nodi, salvo diverse disposizioni dell’autorità marittima competente. Nei porti, nelle rade e nelle baie con unità all’ancora il limite generale scende a 3 nodi, sempre salvo diverse disposizioni locali. Anche l’accesso e l’uscita dalle zone di balneazione devono avvenire nel rispetto dei corridoi di lancio e delle prescrizioni locali: non esiste infatti un’unica configurazione nazionale valida per tutte le spiagge, perché colori delle boe, velocità e modalità di attraversamento possono essere disciplinati dalle singole Capitanerie.

Per tale motivo, prima di utilizzare una moto d’acqua è indispensabile verificare l’ordinanza balneare e di sicurezza vigente nella località scelta: le limitazioni possono riguardare orari, aree vietate, porti, zone di balneazione, aree marine protette e specifici periodi dell’anno. La violazione può comportare sanzioni amministrative e, nei casi previsti, conseguenze sul titolo abilitativo e sull’unità. Ancora più grave è la conduzione senza la patente richiesta: l’articolo 53 del Codice della nautica da diporto punisce chi conduce un’unità senza la prescritta abilitazione, quando obbligatoria, con una sanzione amministrativa da 2.755 a 11.017 euro. Nel caso delle moto d’acqua, dove l’abilitazione è sempre obbligatoria, verificare prima della partenza patente, limiti della D1 e ordinanza locale conviene molto più che affrontare una sanzione dopo il controllo. Per un quadro completo delle multe è utile approfondire cosa rischia chi guida una barca senza patente nautica.