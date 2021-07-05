Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Patente nautica: quando serve, come si prende e quanto costa

Isabella Policarpio

05/07/2021

Come prendere la patente nautica e cosa si può portare senza: come si svolge l’esame, quanto costa e cosa serve.

Patente nautica: quando serve, come si prende e quanto costa
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

In questo articolo tutte le informazioni per prendere la patente nautica, a partire dai requisiti fisici e morali richiesti fino alle imbarcazioni per le quali è necessaria.

Come vedremo, esistono diverse tipologie di patenti nautiche, ciascuna con un costo differente.

Ecco quando serve e cosa, invece, si può guidare senza patente nautica.

PATENTE NAUTICA: QUANDO SERVE, COME SI PRENDE E COSTI

Quando serve la patente nautica

Le regole circa l’obbligatorietà della patente nautica sono parzialmente cambiate a partire dal 2018; ora la patente nautica serve per guidare:

  • navi con lunghezza superiore ai 24 metri (in tal caso serve la patente nautica per navi da diporto)
  • natanti inferiori a 24 metri
  • oltre le 6 miglia dalla costa (occorre la patente nautica entro le 12 miglia)
  • moto d’acqua (con patente entro 12 miglia)
  • per praticare sci nautico (con patente entro 12 miglia)
  • imbarcazioni di cilindrata superiore a 750cm3 a due tempi fuoribordo, 1000 cm3 a quattro tempi fuoribordo, 1000 cm3 a iniezione diretta, 1300 cm3 se a carburazione a quattro tempi, 2000 cm3 se a ciclo diesel
  • imbarcazioni con motore superiore a 30 kW o 40,8 Cv (con la patente entro 12 miglia)

Quando non serve la patente nautica

Senza patente nautica si possono guidare:

  • barche a motore di lunghezza inferiore ai dieci metri;
  • barche a vela di lunghezza inferiore a 6 metri (senza superare le 6 miglia marine, sempre che lo scafo abbia un motore inferiore a 40.8 cavalli);
  • gommoni entro la distanza massima di 6 miglia dalla costa e se il motore non supera i 40 cavalli.

Quali sono le patenti nautiche?

Di patenti nautiche ne esistono varie tipologie:

Categoria A comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto
Categoria B comando di navi da diporto
Categoria C direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto

La prima tipologia di patente nautica - categoria A - è a sua volta divisa in patenti entro le 12 miglia e patenti senza alcun limite dalla costa. Quindi se l’imbarcazione ha un motore superiore a 30 kw o a 40,8 cv, serve sempre la patente nautica, anche per navigare sotto costa.

La patente di categoria B serve per il comando delle unità destinate alla navigazione da diporto con lunghezza superiore a 24 metri.

La categoria C, invece, è abilitante per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Quanto costa prendere la patente nautica?

I costi della patente nautica variano in base alla loro tipologia. Di seguito una tabella riepilogativa:

Tipologia patente nautica costo
entro 12 miglia (limitata al motore) 900 euro
entro le 12 miglia (motore e vela) 900 euro
senza limiti (oltre le 12 miglia) per motore e vela 1.000 euro
Entro le 12 miglia + senza limiti (oltre le 12 miglia, vela + motore) 1.200 euro
patente per nave da diporto 2.400 euro

Come si svolge l’esame per la patente nautica?

Esattamente come per la patente B, l’esame può essere fatto sia come privatista che dopo aver frequentato una scuola nautica certificata.

Una volta che si sono superate le due prove sia quella teorica che quella pratica si procederà al rilascio della patente nautica. La patente nautica ha una validità di 10 anni per coloro che non hanno compiuto ancora i 60 anni di età e di 5 anni per coloro che hanno superato tale età. Le patenti nautiche possono essere rinnovate in qualsiasi momento, anche dopo molti anni dalla scadenza.

La patente nautica viene rilasciata dagli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione. Per ottenerla bisognerà per prima cosa fare domanda di iscrizione presso gli uffici della Capitaneria di porto situati nel luogo di residenza.

L’esame è composto da due prove, una teorica sulle regole della navigazione in mare e una pratica.

Gli argomenti da studiare per superare l’esame e prendere la patente nautica sono: il Codice della navigazione, teoria della nave, funzionamento del motore, cenni di meteorologia, abbordi in mare e circolazione nelle acque interne. Mentre la prova pratica - ad esempio per il conseguimento della tipologia B - si svolge a bordo di una nave da diporto o un’unità da traffico lunga almeno a 24 metri.

Quanto tempo ci vuole per avere la patente nautica?

I tempi per l’ottenimento della patente nautica variano dalla tipologie di licenza, dalla bravura del candidato e dall’ente al quale ci si rivolge (negli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione). Ad esempio per conseguire la patente nautica entro le 12 miglia dalla costa i corsi durano in media 2 mesi e mezzo circa, quindi approssimativamente 10 lezioni teoriche da 2 ore ciascuna.

Chi non può prendere la patente nautica

Per prendere la patente nautica occorrono precisi requisiti indicati dalla legge, più severi rispetto alla patente di tipo B.

Non possono ottenerla i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, le persone che sono o sono state sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive e chi è stato condannato con una pena detentiva pari o superiore a 3 anni.

Inoltre non possono prendere la patente nautica (o ottenere la convalida della stessa) le persone affette da malattie fisiche, psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali (ad esempio gli epilettici).

Riguardo ai requisiti di età, per prendere la patente nautica occorre aver compiuto:

  • 18 anni per le imbarcazioni;
  • 16 anni di età per i natanti;
  • 14 anni per i natanti a vela con superficie velica (superiore a 4 metri quadrati) e per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

Cosa rischia chi naviga senza patente nautica?

Chi viene colto alla guida di un’imbarcazione senza patente nautica rischia una sanzione da 50 euro a 500 euro se ha dimenticato la patente a casa. Invece chi è alla guida senza aver mai conseguito la licenza rischia una sanzione ben più grave: da 2.066 euro fino a 8.263 euro. La multa viene raddoppiata se l’imbarcazione in questione è una nave da diporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Patente
# Legge
FT logo

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Selezionati per te

Numero verde Amazon: come contattare l'assistenza clienti

Guide Pratiche

Numero verde Amazon: come contattare l’assistenza clienti
Numero verde UniSalute: orari, prenotare le visite e chiedere informazioni

Guide Pratiche

Numero verde UniSalute: orari, prenotare le visite e chiedere informazioni

Correlato

Come richiedere la patente internazionale e quanto costa?

Automobilisti

Come richiedere la patente internazionale e quanto costa?