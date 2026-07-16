Quando si vota per il Governo in Italia. Elezioni politiche in primavera 2027

La data delle prossime elezioni politiche, come era prevedibile, inizia a diventare un tema caldo tanto per la maggioranza quanto per le opposizioni, specialmente alla luce di quanto accaduto di recente sulla legge elettorale e della sconfitta subita dal governo Meloni sul tema delle preferenze.

A oggi, infatti, non c’è ancora una risposta certa alla domanda su quando si tornerà a votare in Italia, sebbene la scadenza naturale della legislatura sia fissata a settembre 2027, esattamente cinque anni dopo le ultime elezioni.

Tuttavia, ci sono diversi fattori che fanno pensare alla possibilità di un voto anticipato, non tanto per eventuali dimissioni “forzate” della presidente del Consiglio, visto che, nonostante quanto accaduto in Parlamento, la fiducia nel governo non sembra essere in discussione, quanto piuttosto per ragioni di programmazione.

Il voto in autunno, infatti, presenta diverse difficoltà: dalla necessità di svolgere la campagna elettorale durante l’estate, una soluzione non particolarmente funzionale, come confermato anche dai dati delle elezioni del 2022, caratterizzate dal più alto tasso di astensione nella storia della Repubblica, fino al poco tempo a disposizione per avviare i lavori sulla legge di Bilancio.

Specialmente nel caso in cui dalle urne non dovesse emergere una maggioranza ben definita, per quanto la nuova legge elettorale dovrebbe ridurre il rischio di questo scenario, i tempi per la formazione del governo e per l’approvazione della manovra potrebbero diventare troppo stretti.

Ecco quindi che aumentano le possibilità di un voto anticipato. Ma quando? Ci sono diverse incognite da considerare, la più importante delle quali riguarda la possibile concomitanza con le elezioni amministrative del 2027, che vedranno chiamati al voto alcuni dei Comuni più importanti d’Italia, Roma su tutti.

Il voto nella primavera del 2027

A oggi, secondo le indiscrezioni, l’ipotesi più accreditata per le prossime elezioni politiche è quella di un ritorno alle urne nella primavera del 2027. Sarebbe questo il periodo individuato da Giorgia Meloni, con l’obiettivo di raccogliere quanto “seminato” con la prossima legge di Bilancio, attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse per misure come l’aumento degli stipendi ed eventuali bonus, inevitabilmente utili anche in vista di una nuova tornata elettorale.

Le ultime indiscrezioni parlano della volontà della presidente del Consiglio di anticipare il voto ai primi mesi del 2027. Tra le date circolate c’è anche quella di domenica 4 aprile, riportata dal Corriere della Sera, sebbene al momento non vi sia alcuna decisione ufficiale.

A complicare il quadro, però, ci sono le elezioni amministrative previste nella primavera del 2027, quando saranno chiamati al voto numerosi Comuni importanti, a partire da Roma visto che il mandato del sindaco Roberto Gualtieri sarebbe dovuto scadere nell’autunno del 2026 ma il ministero dell’Interno ha disposto il rinvio della tornata elettorale alla primavera successiva.

Si apre quindi il dubbio tra un unico election day, con elezioni politiche e amministrative accorpate, e due appuntamenti distinti.

Un voto nello stesso giorno potrebbe infatti consentire alla figura di Giorgia Meloni di trainare anche il candidato del centrodestra al Campidoglio; allo stesso tempo, però, la maggiore affluenza nelle grandi città, tradizionalmente più favorevoli al centrosinistra, potrebbe avere un effetto opposto e penalizzare la maggioranza sul piano nazionale.

Per questa ragione non si può escludere che il voto politico venga anticipato rispetto alle amministrative. C’è però anche un’altra possibilità: attendere l’esito delle elezioni di Roma prima di sciogliere le Camere, così da valutare i nuovi equilibri politici e il livello di consenso delle coalizioni.

Una scelta di questo tipo presenterebbe, tuttavia, ulteriori rischi per il centrodestra. Una conferma di Roberto Gualtieri, soprattutto se accompagnata da un risultato netto del centrosinistra, potrebbe infatti produrre un contraccolpo politico e mediatico in vista delle successive elezioni nazionali, rafforzando le opposizioni e modificando la percezione dei rapporti di forza nel Paese. Al contrario, votare prima per il Parlamento consentirebbe a Giorgia Meloni di evitare che il risultato delle amministrative condizioni la campagna nazionale.

Al momento, quindi, non c’è ancora nulla di certo. Tuttavia, dovendo indicare lo scenario più plausibile, l’ipotesi principale resta quella di un ritorno alle urne tra aprile e giugno 2027.