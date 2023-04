Azioni: quali comparti guadagneranno di più nel prossimo futuro?

Negli ultimi anni, l’economia globale ha visto una serie di trasformazioni e cambiamenti principalmente trainati dalla spinta proveniente dal settore tecnologico. Difatti l’evoluzione del comparto ITC, ha naturalmente comportato anche una parallela crescita di molti altri settori, la cui applicazione degli strumenti dell’Information and Communication Technology ha rivoluzionato la loro industria.

Molti esperti fanno spesso riferimento al settore healthcare e agricolo, argomenti attualmente poco trattati ma più che mai di centrale rilevanza per il futuro di ogni Paese. Di conseguenza, i mercati finanziari hanno iniziato a prestare sempre più attenzione a questi settori, poiché sembrano avere prospettive di crescita future molto interessanti.

L’ICT: il futuro sarà dettato dall’innovazione tecnologica

L’ICT è difatti un settore trasversale, che coinvolge molte industrie offrendo quindi le più svariate opportunità di investimento. A livello definitorio, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione si occupano difatti di sviluppare e fornire prodotti e servizi basati su informazioni e dati digitali. Questo settore sta letteralmente vivendo una vera e propria rivoluzione, cambiando in tutti i sensi il modo in cui le persone vivono ogni giorno.

Tra i trend con maggiori prospettive di sviluppo future abbiamo senza ombra di dubbio l’intelligenza artificiale (AI), il cloud computing, la realtà aumentata e virtuale (AR/VR) e per ultima, ma non per importanza, la la blockchain. A Wall Street, l’indice Nasdaq rappresenta il comparto borsistico identificativo delle società appartenenti al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Non a caso, il Nasdaq è stato uno dei migliori performer degli ultimi anni, grazie alla presenza nell’indice di alcune delle più grandi società tecnologiche del mondo, come Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft.

Ecco alcuni ETF molto seguiti nel campo dell’ICT

Molti investitori invece guardano con interesse gli indici tematici, lo dimostra l’incredibile afflusso di capitali che gli strumenti a replica passiva stanno riscontrando negli ultimi anni. Gli ETF, ad esempio, nell’ultimo decennio hanno acquistato sempre più popolarità a discapito dei fondi comuni d’investimento, che invece prediligono una gestione attiva dei capitali.

Un ETF molto seguito riguardo l’intelligenza artificiale è l’iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO). Il fondo fornisce un’esposizione alle aziende che si concentrano su robotica e intelligenza artificiale, includendo realtà come NVIDIA, Intuitive Surgical e Alphabet.

Invece, per il comparto cloud computing, uno strumento molto seguito è il First Trust Cloud Computing ETF (SKYY). Il fondo comprende aziende che offrono servizi di cloud computing, come la memorizzazione e l’elaborazione dei dati. Il fondo è composto da aziende come Amazon, Microsoft e Salesforce.

Per quanto riguarda il settore della realtà aumentata e virtuale (AR/VR), potrebbe aver senso seguire con attenzione le società che sviluppano tecnologie AR/VR, comprese quelle legate alla produzione di hardware, software. In questo caso un ETF da monitorare con attenzione potrebbe essere il Global X Augmented Reality & Virtual Reality ETF (ARVR) che si espone a società quali ad esempio NVIDIA, Alphabet (Google), Facebook e Qualcomm.

Investire nella blockchain, invece, può essere complicato perché dipende molto dal modo in cui lo si intende fare: i puristi del settore reputano sufficiente esporsi alla criptovaluta numero uno per capitalizzazione al mondo, Bitcoin. Secondo la loro opinione, il resto del settore dipenderà strettamente dall’andamento di BTC. Altri invece cercano di guardare oltre l’applicazione al mondo finanziario e vedono la blockchain piuttosto come uno strumento tecnologico all’avanguardia da applicare a moltissimi altri contesti. Gli interessati a queste applicazioni potrebbero seguire l’andamento del First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR): questo ETF investe in società che utilizzano la tecnologia blockchain per innovare i loro processi e le loro transazioni aziendali in settori come la salute e la logistica.

Il settore legato alla salute e quello agricolo saranno rivoluzionati dall’ICT

Il settore della salute e del benessere sta vivendo una forte crescita, grazie a fattori quali ad esempio l’invecchiamento della popolazione e, purtroppo, all’aumento delle malattie croniche.

Nuove tecnologie come l’Internet delle Cose (IoT), la telemedicina e l’intelligenza artificiale hanno in questi ultimi anni migliorato sensibilmente l’efficienza dei servizi sanitari. A Wall Street, il settore della salute è rappresentato dall’indice S&P Health Care, che ha registrato una performance molto positiva negli ultimi dieci anni.

L’Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) potrebbe essere un giusto compromesso per tutti coloro che intendono seguire con attenzione tutte le sfaccettature inerenti questo comparto, che a quanto pare sono molte. Propone una esposizione ponderata nei confronti di aziende farmaceutiche che utilizzano la tecnologia per sviluppare nuovi farmaci e terapie, ma allo stesso tempo cerca di concentrarsi anche sulle società che producono attrezzature mediche e di diagnostica attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi.

Allo stesso tempo, anche il settore dell’agricoltura necessita di un importante cambiamento a livello «produttivo» in quanto la crescente domanda globale di cibo e l’aumento dell’urbanizzazione dovrebbero incentivare il settore dell’agricoltura a ricercare sempre più soluzioni sostenibili e innovative.

Indipendentemente dalla bontà di certe attività, l’agricoltura di precisione, la produzione di cibo sintetico e la distribuzione alimentare stanno attraversando un periodo di significativa crescita. Anche in questo caso Invesco propone una soluzione interessante attraverso il suo Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ), strumento che segue l’andamento di borsa dei titoli delle società impegnate nella produzione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande cercando di identificare le società che utilizzano l’innovazione tecnologica per migliorare la produttività e la sostenibilità. Molti seguono anche il Global X AgTech & Food Innovation ETF il quale è focalizzato sui titoli di borsa delle società che utilizzano l’innovazione tecnologica per migliorare la produzione alimentare e l’agricoltura di precisione.