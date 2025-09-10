Prezzo Bitcoin a 200.000$. Ma solo in questo scenario

La scommessa di Bitcoin a 200.000 dollari non è irrealistica. È il prezzo che Bitcoin potrebbe toccare, almeno in teoria, in uno degli scenari che si aprono dopo la mossa più attesa dell’anno, il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Anche se Bitcoin è nato come esperimento decentralizzato ai margini del sistema, oggi si muove al ritmo delle decisioni della banca centrale americana più di quanto non facciano molti titoli azionari. E la revisione dei dati sull’occupazione USA, con quasi un milione di posti di lavoro “spariti” dalle statistiche del del Bureau of Labor Statistics, lascia intendere un rallentamento dell’economia. E in quel caso la Fed dovrà tagliare. Ma quanto? I tagli dei tassi non sono tutti uguali: possono accompagnare un atterraggio morbido, oppure decretare l’inizio di una recessione. In base allo scenario post Fed, il prezzo di Bitcoin potrebbe ripartire o crollare. Ecco perché.

[...]