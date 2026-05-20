Michael Burry sta comprando queste azioni mentre avverte sul futuro dell’AI: “È solo una bolla”
Michael Burry ha lanciato un nuovo avvertimento che sta scuotendo gli investitori di tutto il mondo. L’uomo che divenne famoso per aver previsto la crisi dei mutui subprime del 2008 e che fu reso celebre dal libro e dal film The Big Short sta osservando il mercato attuale con crescente preoccupazione.
Secondo Michael Burry il boom dell’intelligenza artificiale sta creando distorsioni simili a quelle vissute alla fine degli anni Novanta durante la bolla dot-com e lui sta agendo di conseguenza accumulando posizioni su titoli che ritiene sottovalutati e penalizzati dall’entusiasmo collettivo verso l’AI.
In un post pubblicato lunedì sera sul suo Substack Michael Burry ha descritto l’attuale ambiente di mercato dove interi settori e aziende internazionali vengono abbandonati mentre il capitale si concentra in pochi temi dominanti. [...]
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