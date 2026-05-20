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Mentre tutti corrono sull’AI, Michael Burry compra queste azioni

Redazione Money Premium

20 Maggio 2026 - 15:54

Michael Burry sta comprando queste azioni mentre avverte sul futuro dell’AI: “È solo una bolla”

Mentre tutti corrono sull’AI, Michael Burry compra queste azioni
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Michael Burry ha lanciato un nuovo avvertimento che sta scuotendo gli investitori di tutto il mondo. L’uomo che divenne famoso per aver previsto la crisi dei mutui subprime del 2008 e che fu reso celebre dal libro e dal film The Big Short sta osservando il mercato attuale con crescente preoccupazione.

Secondo Michael Burry il boom dell’intelligenza artificiale sta creando distorsioni simili a quelle vissute alla fine degli anni Novanta durante la bolla dot-com e lui sta agendo di conseguenza accumulando posizioni su titoli che ritiene sottovalutati e penalizzati dall’entusiasmo collettivo verso l’AI.

In un post pubblicato lunedì sera sul suo Substack Michael Burry ha descritto l’attuale ambiente di mercato dove interi settori e aziende internazionali vengono abbandonati mentre il capitale si concentra in pochi temi dominanti. [...]

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# Mercato azionario
# Bolla speculativa
# Intelligenza artificiale
# Michael Burry

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