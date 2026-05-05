Effetto ricchezza, concentrazione estrema e contagio globale: ecco perché questo fenomeno cambierà per sempre i mercati e il tuo portafoglio.
Nel primo trimestre del 2026 gli Stati Uniti confermano un primato storico nella partecipazione al mercato azionario. Il legame profondo tra famiglie americane e Wall Street ha raggiunto livelli senza precedenti, trasformando i piccoli investitori retail in una forza dominante capace di influenzare non solo i mercati, ma l’intera economia globale.
Questo fenomeno, in accelerazione da oltre un decennio, crea opportunità ma anche rischi sistemici che si ripercuotono direttamente sugli investitori italiani esposti a ETF e azioni internazionali.
Il record del 2026[...]
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