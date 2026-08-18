Bitcoin sotto la media mobile a 200 settimane. Segnale tecnico o inizio di qualcosa di più grande?

Bitcoin ha chiuso la settimana sotto la media mobile a 200 settimane, un livello tecnico che storicamente ha funzionato come pavimento nei mercati ribassisti: l’ultima volta che questo era accaduto era il 2022, quando BTC scivolò fino a circa $15.000 prima di ripartire. Coincidenza o segnale strutturale di qualcosa di più profondo?

Per chi detiene Bitcoin in portafoglio, o stava valutando di aggiungerlo, questo tipo di segnale tecnico non è mai neutro. Non cambia la tesi di lungo periodo su Bitcoin, ma sembrerebbe alzare il livello di incertezza sul quando e sul come il ciclo potrebbe girare.

La media mobile a 200 settimane: uno strumento, non un oracolo

La media mobile a 200 settimane è uno degli strumenti di analisi tecnica più seguiti nei mercati finanziari globali, e su Bitcoin in particolare ha assunto nel tempo un peso quasi mitologico tra gli operatori di lungo corso. Il calcolo è concettualmente semplice: si tratta della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle ultime 200 settimane, corrispondenti a circa quattro anni di storia di mercato. La sua rilevanza risiede proprio in questo orizzonte temporale esteso, che tende a neutralizzare il rumore di breve periodo e a restituire una lettura della struttura profonda del trend.

Quando il prezzo si colloca stabilmente al di sopra di questa media, il consenso tra i tecnicisti è che la tendenza di fondo sia strutturalmente rialzista. Quando invece il prezzo scende sotto quella soglia e vi chiude una settimana intera, il segnale che emerge non è tanto una previsione sul futuro, quanto una diagnosi sullo stato presente del mercato: la pressione ribassista ha prevalso sulla domanda in modo abbastanza persistente da alterare l’equilibrio di lungo periodo.

La chiusura domenicale a $62.833 su Bitstamp ha collocato Bitcoin al di sotto di questa soglia per la prima volta dall’estate del 2022. In quel ciclo ribassista, la violazione era avvenuta a giugno, e i minimi erano stati toccati soltanto a novembre, intorno a $15.476, prima che il mercato iniziasse il lento e lungo processo di recupero culminato nei nuovi massimi storici del 2024 e del 2025. La violazione della media non aveva causato il ribasso nel senso stretto della parola, ma aveva anticipato e in qualche modo certificato la fase più acuta della discesa.

Il contesto attuale sembrerebbe però differire in almeno due dimensioni rilevanti. La prima riguarda la natura del movimento di prezzo: Bitcoin si trova da quasi tre mesi all’interno di un range laterale compreso tra $57.700 e $67.300, una compressione della volatilità implicita che tecnicamente non corrisponde a un crollo in atto, ma a un mercato che non ha ancora scelto una direzione. In questo scenario, la violazione della media a 200 settimane potrebbe segnalare non tanto un collasso imminente, quanto una progressiva erosione del momentum direzionale, cioè di quella spinta propulsiva che nelle fasi espansive sostiene i prezzi anche in assenza di catalyst specifici.

I flussi dagli ETF e il segnale istituzionale

La seconda dimensione riguarda i flussi di capitale, ed è quella che rende il confronto con il 2022 più fondato di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Nella settimana di riferimento, gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per $267,2 milioni. Questi strumenti, introdotti all’inizio del 2024 e inizialmente salutati come il principale canale attraverso cui il capitale istituzionale avrebbe potuto accedere strutturalmente all’asset class, rappresentano oggi un barometro affidabile della domanda marginale da parte degli investitori professionali. Quando i flussi netti diventano negativi, la lettura è univoca: la domanda istituzionale non stava assorbendo l’offerta in eccesso, bensì contribuiva ad ampliarla.

Questo è il dato che sembrerebbe distinguere la fase attuale da un semplice consolidamento tecnico in attesa di ripresa.

Macro, tassi e divergenza con l’S&P 500

A rendere il quadro più articolato intervengono anche le variabili macroeconomiche, che in questa fase sembrano muoversi in una direzione apparentemente favorevole a Bitcoin ma senza tradursi in un effettivo supporto al prezzo. I dati sull’inflazione americana delle settimane precedenti erano arrivati al di sotto delle attese, riducendo la pressione sui tassi nominali. Le probabilità implicite che la Federal Reserve decidesse di mantenere i tassi invariati alla riunione di settembre si sarebbero avvicinate al 70%, rispetto al 42% di un mese prima. In condizioni di ciclo espansivo consolidato, un ambiente di tassi stabili o in discesa tende a favorire asset rischiosi come le criptovalute.

Eppure il mercato sembrava stesse processando queste informazioni in modo selettivo. L’S&P 500 aveva toccato nuovi massimi storici nella stessa settimana in cui Bitcoin scivolava verso la parte bassa del suo range, segnalando una divergenza nell’allocazione del rischio: gli investitori sembravano preferire l’esposizione ad asset già inseriti in una tendenza rialzista consolidata, rispetto a quelli in cerca di una direzione. In parallelo, l’indice di fiducia dei consumatori americani era sceso a 42, tra i livelli più bassi storicamente registrati, un contesto in cui la propensione al rischio speculativo tende a concentrarsi sulle posizioni già profittevoli, riducendo l’appetito verso asset in fase laterale o di incertezza.

Convergenza di segnali, non certezza di direzione

Il segnale tecnico della media mobile a 200 settimane va quindi letto non in isolamento, ma come uno degli elementi di una convergenza più ampia: struttura di prezzo laterale, deflussi dagli ETF istituzionali, divergenza rispetto agli indici azionari globali e sentiment dei consumatori in deterioramento. Nessuno di questi fattori da solo costituisce una prognosi, ma la loro sovrapposizione sembrerebbe restituire un quadro in cui la pressione ribassista stava prevalendo, almeno nel breve e medio termine, sulla domanda strutturale.