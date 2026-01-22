L’economia USA è crescita del 4,4% nel 3° trimestre 2025

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annuo del 4,4% nel terzo trimestre del 2025, secondo quanto riportato giovedì dal Bureau of Economic Analysis. Un dato è risultato superiore alla prima stima e alle aspettative di mercato al 4,3%.

«Il PIL reale è stato rivisto al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima iniziale, riflettendo principalmente le revisioni al rialzo delle esportazioni e degli investimenti, in parte compensate da una revisione al ribasso della spesa dei consumatori. Le importazioni sono state riviste al rialzo»,

ha spiegato il BEA nel suo comunicato stampa.