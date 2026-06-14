Market mover della settimana (15-21 giugno), cosa farà la Fed? Tutti gli eventi chiave da monitorare

La settimana dal 15 al 21 giugno 2026 si preannuncia particolarmente intensa sotto il profilo macroeconomico e finanziario, con un calendario ricco di dati chiave, decisioni di politica monetaria e aggiornamenti societari in grado di orientare i flussi di mercato.

In un contesto ancora segnato da un’inflazione che non scende come vorremmo, prezzi dell’energia ballerini e tensioni geopolitiche, gli investitori dovranno districarsi tra segnali spesso contrastanti.

L’attenzione sarà rivolta sia agli indicatori congiunturali (per capire come sta davvero l’economia globale), sia alle mosse delle banche centrali sempre più “data-dependent” e alle dinamiche corporate, dai risultati trimestrali alle ex-date dei dividendi, che spesso scatenano movimenti tecnici importanti sui titoli.

Italia ed Eurozona: inflazione, produzione e emissioni di debito

In Italia, la settimana si apre con la pubblicazione della bilancia commerciale di aprile. Si tratta di un indicatore particolarmente rilevante per valutare la solidità del comparto estero italiano in una fase di domanda europea ancora anemica. Un eventuale ulteriore restringimento dell’avanzo segnalerebbe sia un rallentamento delle esportazioni sia il persistente impatto delle importazioni energetiche sui saldi commerciali.

Martedì 16 giugno sarà la giornata più ricca di indicatori da monitorare. Verranno resi noti i dati definitivi sull’inflazione di maggio, sia nell’indice nazionale sia nella misura armonizzata (HICP). Il consensus di mercato prevede una conferma intorno al 3,2-3,3% annuo: un livello ancora superiore al target della BCE, ma in progressivo raffreddamento rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Nello stesso giorno sarà diffuso l’indice ZEW di fiducia economica per Germania ed Eurozona.

Le attese indicano un valore ancora in territorio negativo, nell’ordine di -14/-16, a conferma del sentiment fragile tra gli investitori istituzionali.Questi dati forniranno elementi importanti per misurare il grado di resilienza dell’economia italiana ed europea, in un contesto caratterizzato da costi energetici ancora elevati e condizioni finanziarie più restrittive.

Sul fronte del debito pubblico, la settimana si inserisce nel consueto ciclo di emissioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sebbene non siano previste aste “benchmark” di grande rilievo, eventuali regolamenti e comunicazioni su BOT e BTP – inclusi titoli a medio-lungo termine, BTP Short Term e BTP indicizzati all’inflazione (BTP€i) – potrebbero incidere sulla curva dei rendimenti.

Particolare attenzione va alla domanda estera, che nelle ultime emissioni ha mostrato segnali di robustezza, soprattutto sulle scadenze lunghe (7 e 30 anni), contribuendo a contenere lo spread e a stabilizzare il mercato secondario.

A livello di Eurozona, lunedì 15 saranno pubblicati bilancia commerciale e produzione industriale di aprile, dati utili per valutare il ciclo manifatturiero, ancora debole in diversi Paesi core. Martedì 16, oltre allo ZEW, arriveranno anche i dati definitivi sui costi del lavoro, indicatore importante per stimare le pressioni inflazionistiche di natura salariale.

Il contesto resta influenzato dalle recenti decisioni della BCE, che ha già intrapreso un percorso di normalizzazione monetaria: il mercato cercherà segnali di maggiore prudenza o eventuali aperture a una pausa nel ciclo restrittivo.

Sul fronte corporate europeo, martedì 16 si segnalano i risultati operativi di Vinci (dopo la chiusura), che offriranno indicazioni sull’andamento delle infrastrutture e delle concessioni, e i conti del gruppo energetico Ørsted (Q1 2026), particolarmente rilevanti per il settore delle rinnovabili. Mercoledì 17 sarà la volta di Tesco, con dati sulle vendite del primo trimestre, utili per valutare la tenuta dei consumi nel Regno Unito.

Stati Uniti: dati su edilizia, consumi e decisione della Fed

Negli Stati Uniti, la settimana sarà uno dei momenti chiave del mese.

Lunedì 15 verranno pubblicati l’indice manifatturiero Empire State, la produzione industriale di maggio e l’indice NAHB sul mercato immobiliare: un mix di indicatori utili per valutare lo stato dell’industria e del settore edilizio, quest’ultimo particolarmente sensibile ai tassi di interesse.

Martedì, invece, l’attenzione si sposterà su permessi di costruzione e nuovi cantieri residenziali, oltre ai prezzi all’import/export, che offrono segnali anticipatori sulle pressioni inflazionistiche esterne.

Il dato più rilevante della settimana arriverà mercoledì 17 con le vendite al dettaglio di maggio, fondamentali per misurare la forza dei consumi, che rappresentano circa il 70% del PIL statunitense. Un eventuale rallentamento potrebbe rafforzare le aspettative di una politica monetaria meno aggressiva

Sempre mercoledì 17 è in programma la riunione del FOMC. Le attese indicano tassi invariati nell’intervallo 3,50-3,75%, ma l’attenzione sarà tutta rivolta alla comunicazione della Federal Reserve. In particolare:

aggiornamento del “dot plot”;

tono della conferenza stampa;

indicazioni sulla durata della fase restrittiva (“higher for longer”)-

Qualsiasi segnale di irrigidimento o, al contrario, di apertura a futuri tagli avrà impatti immediati su dollaro, Treasury e mercati azionari globali.

Nel corso della settimana sono inoltre previste aste di Treasury Bill a breve termine (incluse scadenze a 6 settimane), che continuano ad attrarre investitori in cerca di rendimento a basso rischio in un contesto di curva ancora relativamente piatta.

Regno Unito e resto d’Europa: inflazione e BoE

Nel Regno Unito, mercoledì 17 sarà pubblicato il CPI di maggio, atteso intorno al 3,1% annuo. Si tratta di un dato cruciale in vista della riunione della Bank of England di giovedì 18.

La BoE dovrebbe mantenere i tassi invariati al 3,75%, ma il mercato cercherà segnali su eventuali future strette, soprattutto se le pressioni inflazionistiche dovessero dimostrarsi più persistenti del previsto.

Giovedì saranno diffusi anche i dati sul mercato del lavoro britannico, altro elemento chiave per valutare la dinamica salariale e le implicazioni per l’inflazione core.

In Germania, martedì 16 è prevista un’asta di titoli Bobl a 5 anni, che offrirà indicazioni sulla domanda per il debito core europeo e sulla percezione del rischio nell’area euro.

Altri mercati: Cina, Giappone e Australia

Sul fronte asiatico e globale, martedì 16 sarà una giornata particolarmente rilevante.

La Cina pubblicherà un ampio set di dati macroeconomici relativi a maggio: produzione industriale, vendite al dettaglio, investimenti fissi e tasso di disoccupazione. Questi indicatori saranno determinanti per valutare la solidità della ripresa della seconda economia mondiale, ancora alle prese con debolezza dei consumi interni e criticità nel settore immobiliare.

Nello stesso giorno sono attese anche le decisioni di politica monetaria di:

Bank of Japan , con tassi probabilmente confermati o in lieve rialzo verso l’1%, nel contesto di una graduale uscita dalla politica ultra-espansiva

, con tassi probabilmente confermati o in lieve rialzo verso l’1%, nel contesto di una graduale uscita dalla politica ultra-espansiva Reserve Bank of Australia, attesa lasciare i tassi invariati al 4,35%, mantenendo un approccio prudente in presenza di inflazione ancora sopra target

Infine, venerdì 19 sarà pubblicato il CPI giapponese di maggio, dato chiave per valutare la sostenibilità del recente cambiamento della banca centrale nipponica.