Ray Dalio, il leggendario fondatore di Bridgewater Associates, uno dei più grandi hedge fund del mondo, non ha mai avuto paura di parlare chiaro.

Dopo aver costruito una carriera leggendaria scommettendo sui mercati globali per mezzo secolo, oggi dedica gran parte del suo tempo a studiare i grandi cicli della storia. E il suo verdetto sull’America del 2026 è inquietante: l’impero sta accumulando i segnali classici di un declino che potrebbe culminare in una crisi profonda, simile a un infarto finanziario improvviso.

In un’intervista esclusiva al New York Times, Dalio non usa giri di parole. Descrive gli Stati Uniti come un paziente che ignora la placca che si accumula nelle arterie. Il debito pubblico continua a crescere senza controllo, i deficit di bilancio sono cronici e le divisioni interne stanno diventando sempre più irreconciliabili.

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