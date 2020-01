Fattura elettronica, scadenza imposta di bollo il 20 gennaio 2020. Pagamento e novità

Fattura elettronica, scadenza il 20 gennaio 2020 per l’imposta di bollo relativa ai documenti emessi nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l’importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le nuove modalità di calcolo e pagamento introdotte con l’avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l’Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all’interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Quella del 20 gennaio 2020 è, si ricorda, l’ultima scadenza per il bollo trimestrale, almeno per una fetta di contribuenti. A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio, il pagamento sarà effettuato a cadenza semestrale, qualora l’importo complessivo dovuto sia inferiore a 1.000 euro.

La novità, introdotta dal Decreto Fiscale 2020, si accompagna alla nuova prassi in caso di sanzioni per tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo: dalla data di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate si avranno 30 giorni di tempo, trascorsi i quali l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

A partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA viene effettuato in modalità virtuale, a cadenza trimestrale, ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Bollo fattura elettronica Scadenza trimestrale Fatture I trimestre 20 aprile Fatture II trimestre 20 luglio Fatture III trimestre 20 ottobre Fatture IV trimestre 20 gennaio

L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.

L’avvio della fatturazione elettronica ha portato all’introduzione della nuova modalità di pagamento. Al posto delle marche da bollo cartacee, il versamento è oggi effettuato con il modello F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate o tramite addebito diretto sul conto corrente.

Per chi paga con modello F24, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre 2019 dovrà essere effettuato indicando il codice tributo 2521, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 42/E del 9 aprile 2019.

Per approfondire i lettori possono far riferimento all’articolo -> Pagamento bollo fattura elettronica: calcolo e modello f24 precompilato online

Scadenza bollo fattura elettronica 2020: tutte le novità

La scadenza del 20 gennaio segna la fine della periodicità trimestrale di pagamento, almeno per una grossa fetta di titolari di partita IVA.

Il Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha infatti previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Si creano due diversi calendari, con un piano di scadenze differenziato in base all’importo dell’imposta dovuta:

Bollo fattura elettronica 2020 Scadenza trimestrale Scadenza semestrale Fatture I trimestre 20 aprile Fatture II trimestre 20 luglio 16 giugno (primo semestre) Fatture III trimestre 20 ottobre Fatture IV trimestre 20 gennaio 16 dicembre (secondo semestre)

Omesso o tardivo versamento imposta di bollo, iscrizione a ruolo entro 30 giorni

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020 riguardano anche la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Nel caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, sanzioni ed interessi.

Nel caso di mancato pagamento da parte del contribuente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso delle Entrate, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Cartelle sprint per i contribuenti che non pagano l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, anche in merito all’importo dovuto per il quarto trimestre 2019: la novità è in vigore dal 27 ottobre 2019.