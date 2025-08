Fatturazione: in arrivo novità importanti il DdL Semplificazioni 2025

Semplificazioni in materia di fatturazione: l’ultimo atto del Governo prima delle ferie è il Disegno di Legge Semplificazioni, un pacchetto di misure rivolte prevalentemente alle imprese e che intende semplificare adempimenti e procedure, in particolare per quanto riguarda la fattura elettronica.

Uno strumento molto utilizzato per riconoscere incentivi alle imprese sono i crediti di imposta. Chi vuole fruirne in genere all’interno della fattura elettronica deve utilizzare particolari diciture che fanno riferimento alla normativa da applicare. Questo riferimento potrebbe presto sparire.

Ad esempio, molti incentivi alle imprese prevedono a fronte di spese per innovazione, il riconoscimento di un credito di imposta in percentuale. Al fine di ottenere l’agevolazione all’interno della fattura elettronica deve attualmente essere inserito il giusto riferimento normativo, proprio questo aspetto presto potrebbe cambiare.

Ecco le novità introdotte per la fatturazione elettronica e la nuova Zes Unica estesa.

Cosa cambia nella fatturazione elettronica con il decreto Semplificazioni 2025 Non si conosce ancora nel dettaglio la normativa. Il comunicato diramato al margine del Consiglio dei Ministri sottolinea“ Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce misure di semplificazione per le imprese. Il testo prevede la soppressione di alcuni riferimenti normativi nelle fatture per i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta per investimenti relativi alle misure cd “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”. Novità anche in materia di dichiarazioni trasmesse e scartate dal sistema per errori. In questo caso si prevede che nel caso in cui la dichiarazione sia ritrasmessa tempestivamente, non si applichino sanzioni. Sono, inoltre, definiti i tempi per il versamento dell’imposta sostitutiva sui premi e la disciplina dell’acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione, mediante formulazione di un’istanza di accertamento con adesione.