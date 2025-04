Emorragia mercati non si ferma: da Wall Street nuovo SOS, Borsa Tokyo -7%. A Piazza Affari paura per le banche -LIVE

Niente da fare, l’effetto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump sui mercati continua: gli investitori scaricano le azioni a ritmi record della storia, il fondo non si trova. Wall Street lancia un nuovo SOS, con i futures sul Dow Jones che crollano di oltre 1.100 punti I futures sullo S&P 500 crollano di quasi il 4%, quelli sul Nasdaq affondano del 5% circa.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è a picco, con un tonfo di ben il 7%. Le vendite si accaniscono in modo violento anche su Hong Kong, massacrata da smobilizzi che portano la borsa a scivolare di quasi l’11%, mentre la borsa di Shanghai crolla di oltre il 6% e la borsa di Sidney capitola di oltre il 4%.

Grande attesa per l’avvio della giornata di contrattazioni a Piazza Affari, che venerdì scorso ha chiuso la seduta collassando di quasi il 7%, per la precisione del 6,5%, azzerando i guadagni che aveva incassato dall’inizio del 2025, e assistendo a un crollo della sua capitalizzazione pari a 47 miliardi di euro circa. Attenzione anche al trend dello spread BTP-Bund a 10 anni, che ha segnato una decisa accelerazione a causa dell’estrema avversione al rischio che ha portato gli investitori a rifugiarsi sugli asset considerati più sicuri come i Bund rispetto a quelli più rischiosi come i BTP.

Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

Nuovo massacro sull’azionario globale. Gli alert sull’effetto dazi Trump si sprecano 08:15 Prezzi petrolio in calo di oltre il 2,5% La paura per l’avvento di una recessione nel mondo continua a deprimere i prezzi del petrolio. Il Brent cede il 2,7% circa a quota $63,92 al barile, mentre il WTI fa -2,6% a $60,35 al barile. 08:12 Oro in recupero dopo minimi in più di tre settimane Prezzi dell’oro in recupero dopo essere scivolati anch’essi a seguito dell’allarme scattato sui mercati dopo l’annuncio sui dazi contro tutto il mondo arrivato dal presidente americano Donald Trump mercoledì scorso, 2 aprile 2025. Dopo essere capitolati al minimo in più di tre settimane, i futures sull’oro con scadenza a giugno salgono dello 0,40%, a $3.047 circa l’oncia. 08:09 Germania: produzione industriale cala più delle attese a febbraio Brutto dato macro dalla Germania. Nel mese di febbraio la produzione industriale tedesca è scesa dell’1,3%, più della flessione dello 0,8% stimata dal consensus degli analisti. Il ribasso si è tuttavia smorzato, dopo il calo del 2% del mese precedente. 08:06 Forex, acquisti su euro e yen, dollaro va giù Sul mercato del forex, il rapporto euro-dollaro sale di mezzo punto percentuale circa, a quota $1,1007. Il dollaro perde terreno anche nei confronti dello yen, con il cambio USD-JPY in calo dello 0,70%, a quota JPY 145,88. 08:03 Avversione al rischio continua a premiare i Treasury. Crollo rendimenti Il clima di forte avversione al rischio continua a portare gli investitori a rifugiarsi nei titoli di Stato americani, i Treasury. Il risultato è che va avanti il crollo dei rendimenti, con quelli decennali che scendono fino al 3,917%. 07:59 Donald Trump commenta crollo Wall Street Per ora il crollo di Wall Street è, per Donald Trump, un male necessario. Lo ha detto lui stesso, nella serata americana della giornata di ieri: “Non voglio che niente vada giù, ma a volte bisogna prendere una medicina per risolvere qualcosa. Abbiamo un deficit con la Cina di un trilione di dollari, centinaia di miliardi di dollari che perdiamo ogni anno con la Cina. E, a meno che questo problema non venga risolto, non farò nessun accordo ”, ha detto il Presidente americano. 07:52 Attenzione all’indice della paura, valori da mercato orso Occhio alle indicazioni che arrivano dal cosiddetto indice della paura, ovvero dal CBOE Volatility Index, che venerdì scorso ha chiuso a quota 45 punti, valore considerato estremo che, di norma, si presenta nelle fasi di mercato orso. 07:17 L’alert di Goldman Sachs nella nota “Countdown to Recession” La divisione di ricerca di Goldman Sachs ha pubblicato una nuova analisi sull’effetto che i dazi imposti dalla presidenza americana di Donald Trump avranno sull’economia degli Stati Uniti. Nella nota “Countdown to Recession”, gli analisti del colosso di Wall Street hanno scritto di ritenere che la probabilità di una recessione negli States sia aumentata al 45%, rispetto a quella del 35% che era stata annunciata appena pochi giorni fa. Goldman Sachs ha rivisto al ribasso l’outlook per la crescita del PIL USA prevedendo per il quarto trimestre del 2025 una crescita pari ad appena lo 0,5%. leggi anche Wall Street, crollo supera trauma Lehman. Dazi Trump, JPMorgan shock: “There will be Blood”