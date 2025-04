Buy sui BTP, ma allora perché lo spread VS Bund schizza?

Come investire in borsa?

Mentre gli investitori di tutto il mondo continuano a darsi alla fuga dalle azioni di tutto il mondo, la buona notizia per l’Italia è che i buy sui BTP, ovvero sui titoli di Stato italiani, continuano. La pessima notizia, che sembra di per sé una contraddizione, è che lo spread BTP-Bund a 10 anni sta però schizzando.

Il differenziale tra i rendimenti dei BTP e i rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni balza infatti di più del 7%, tornando a superare la soglia psicologica di 120 punti base e andando ben oltre quella che è nota al pubblico degli addetti ai lavori ma anche a molti italiani come soglia target del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

La spiegazione del movimento dello spread BTP-Bund a 10 anni è semplice: i buy sui BTP, in effetti, ci sono, come dimostra il calo, dei rendimenti dei Titoli di Stato italiani, che arretrano di 7 punti base, scendendo fino al 3,70%.

Gli investitori, tuttavia, in un clima di forte e storica avversione al rischio che sta penalizzando le borse a livelli record della storia - il Ftse Mib di Piazza Affari ha perso nei minimi intraday fino a oltre il 7%, zavorrato da vendite violente che hanno travolto e travolgono tuttora le azioni delle banche italiane - si rifugiano negli asset considerati più sicuri. In generale, si sa che in momenti di incertezza, tra le azioni e i bond, si privilegiano questi ultimi.

Ci sono tuttavia bond e bond. E la differenza tra i Bund tedeschi e i BTP italiani, è innegabile, in quanto la Germania, per quanto abbia deciso di derogare allo stesso principio che ha fatto la sua storia e che è inciso nella sua costituzione - quello del pareggio del bilancio, che trova la sua ragione di essere più profonda nella stessa etimologia della parola debito (schuld in tedesco, che significa però anche colpa) - rimane in Paese europeo considerato tra i più affidabili, che può tuttora fieramente sbandierare un rating pari alla Tripla A, riconosciuto dalle tre famose agenzie di rating sorelle S&P, Moody’s e Fitch - qualcosa che gli stessi Stati Uniti non possono più vantare, in quanto sia Standard & Poor’s che Fitch hanno strappato al debito americano il massimo dei voti, riconosciuto ora solo da Moody’s.

In tempi di tempeste finanziarie più o meno perfette, come è quello a cui stiamo assistendo in queste ore a causa dell’annuncio shock dei dazi di Trump, per quanto presi nel loro insieme possano fare più gola rispetto alle azioni, anche i Titoli di Stato vengono passati attentamente al setaccio da chi deve decidere come muoversi sui mercati. E, in quanto espressione di un debito-PIL dell’Italia destinato a oscillare attorno al 140%, inevitabilmente i BTP, ovvero i Titoli di Stato italiani, appaiono meno appetibili - si parla di un contesto di elevata incertezza e di forte avversione al rischio come quello che stiamo vivendo - rispetto ai Bund, espressione di un Paese, la Germania che presenta casse dello Stato che versano in condizioni tuttora invidiabili, a dispetto dell’avvento del bazooka fiscale di 500 miliardi di euro che sta per essere lanciato da Berlino.

La fiducia nella carta tedesca è rappresentata in modo illustre proprio dal trend di oggi dei Bund, che vendono i loro rendimenti crollare di 14 punti base, al 2,51%, beneficiando della pioggia di buy arrivata dai trader. A puntare con decisione verso il basso, molto più dei rendimenti degli altri titoli di Stato, sono anche i Titoli di Stato olandesi, che segnano un crollo di 11 punti base, scivolando fino al 2,76%. Il motivo è lo stesso: la maggiore affidabilità dei conti pubblici dell’Olanda.

Il calo inferiore dei rendimenti dei BTP rispetto allo scivolone dei rendimenti dei Bund è il motivo che ha fatto allargare stamattina lo spread BTP-Bund a 10 anni, fino a oltre 120 punti base. Il trend di oggi è la prova di come, nei momenti di avversione al rischio, la carta italiana rischia più di altri bond sovrani, proprio a causa della zavorra del debito pubblico che continua ad angosciare le casse dello Stato italiano. Detto questo, sono stati gli stessi Bund tedeschi a finire sotto attacco più volte nel mese di marzo, in concomitanza con la presentazione in data 4 marzo del bazooka fiscale da 500 miliardi di euro che ha inaugurato quella che è stata interpretata alla stregua di una vera e propria rivoluzione fiscale nel paese. Previsioni più o meno allarmanti e outlook anche estremi sono stati sfornati da più parti.

Diverse riflessioni e altrettanti outlook si sono soffermati su altrettanti possibili scenari, a partire dal possibile azzeramento dello spread BTP-Bund a 10 anni, fino alla necessità di guardare ormai oltre lo spread.

Detto questo, occhio al motivo vero che sta facendo da market mover oggi dell’azionario e del mercato dei Titoli di Stato: la paura di una recessione provocata dalla guerra dei dazi lanciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’altro ieri, con la presentazione di una lista di tariffe imposte contro più di 180 economie di tutto il mondo. E, di conseguenza, la prospettiva per quanto riguarda i bond sovrani dell’area euro, di tagli dei tassi più aggressivi da parte della BCE di Christine Lagarde.

In queste ultime ore i rendimenti dei BTP, dei Bund e in generale della carta sovrana dell’Eurozona si sono allineati al forte tonfo dei rendimenti dei Treasury a 10 anni, che per primi, dopo gli annunci dei dazi dell’amministrazione Trump, hanno scontato il timore di un forte peggioramento degli stessi fondamentali economici degli Stati Uniti.

I rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno bucato anche la soglia del 4%, capitolando ai minimi dal mese di ottobre, e ora, a dispetto dei numeri arrivati con la pubblicazione dei NonFarm Payrolls, continuano a crollare, scivolando anche al di sotto della soglia del 3,5%.