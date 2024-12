Spread BTP-Bund affonda e batte il target di Giorgetti. Il grande annuncio

Come e quando cambiare software per fatturazione elettronica? Guida completa

Lo spread BTP-Bund ha centrato il target messo nel mirino dal governo Meloni, in particolare dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Mission Accomplished, ha annunciato trionfante il titolare del Tesoro, commentando il tonfo del differenziale tra i rendimenti dei BTP e dei Bund a 10 anni, che ha caratterizzato la sessione odierna.

Quella di oggi, giovedì 5 dicembre 2024, è stata una seduta all’insegna dei buy non solo per la carta italiana ma anche per quella francese, a dispetto del nuovo capitolo del caos politico e istituzionale che da un po’, ormai, è piombato in Francia, dove il governo Barnier è collassato ieri, sotto il peso delle mozioni di sfiducia (o mozioni di censura) presentate dalle opposizioni.

Nessun attacco tuttavia oggi contro i titoli di Stato francesi, che sono stati invece acquistati anch’essi, così come i BTP.

Il pericolo di una carica di sell contro gli OAT rimane dietro l’angolo, ma i trader hanno spostato la loro attenzione verso l’imminente riunione del Consiglio direttivo della BCE, l’ultima di quest’anno 2024, in calendario giovedì prossimo, 12 dicembre.

A scattare, più che la paura per la Francia e i suoi bond e per un eventuale possibile effetto contagio, sono stati così gli acquisti, in vista di ennesime sforbiciate dei tassi che hanno portato gli investitori a caccia di occasioni a lanciarsi nello shopping di quei bond che offrono rendimenti ancora ghiotti, destinati a farsi più rari con la politica monetaria della BCE destinata a virare verso il territorio neutrale dei tassi.

I rendimenti dei BTP a 10 anni sono così scivolati di 8 punti base al 3,19%, portando lo spread BTP-Bund a 10 anni ad affondare a 109 punti base.

Grande motivo di orgoglio per il governo Meloni, come ha rimarcato in serata il titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti:

“Avevo puntato, all’inizio dell’anno, su uno spread a 110, l’unico 110 che mi piace! Oggi ho provato questa soddisfazione e anche più grande perché la chiusura è stata ancora più bassa. Continuiamo così, è la strada giusta”.

Come ha messo in evidenza il MEF, lo spread BTP-Bund oggi ha chiuso per la precisione a 108,5 punti, con un tasso inferiore al 3,2%, al minimo da fine 2021.