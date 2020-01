Elezioni regionali viste dagli altri: il voto in focus nel mondo

Le elezioni regionali in corso in Emilia Romagna e Calabria non sono decisive solo per l’Italia. Lo sguardo del mondo, infatti, è rivolto con curiosità e interesse verso il nostro Paese in questa domenica di voto.

Mentre le urne sono aperte e i cittadini emiliani, romagnoli e calabresi stanno esprimendo la loro preferenza per il prossimo governatore, analisti e giornalisti a livello internazionale non risparmiano commenti sui possibili scenari della politica italiana dopo questa significativa tornata elettorale.

L’Italia è una nazione chiave in Europa, nel Mediterraneo, nei rapporti con la Libia e con i Paesi nord-Africani, oltre a rappresentare un partner storico di grandi Stati come gli USA. Sebbene la sua capacità di imprimere la propria visione politica nelle grandi sfide del mondo sia vista in indebolimento, la sua evoluzione governativa mantiene forte interesse.

Le elezioni regionali di oggi, domenica 26 gennaio 2020, infatti, sono cruciali per la tenuta del Governo, ma anche per capire meglio quanta forza hanno populismo e sinistra in Italia e non solo. Con Salvini osservato speciale in questo storico momento politico a livello europeo e internazionale.

Segui il voto e i risultati in diretta qui:

Elezioni Emilia Romagna

Elezioni Calabria

Elezioni regionali: il voto in Emilia Romagna e in Calabria visto nel mondo

Italia protagonista indiscussa di questa domenica di fine gennaio. Le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, infatti, stanno suscitando commenti da tutto il mondo.

C’è attesa di capire se si potrà davvero parlare di svolta con una ipotetica vittoria della Lega nella storica regione di sinistra, l’Emilia Romagna, e con una affermazione del centro-destra anche in Calabria.

I giornali di tutto il mondo dedicano articoli e analisi al nostro Paese, mettendo in focus il ruolo di Salvini, il destino della sinistra italiana, il protagonismo del movimento delle Sardine, l’avanzamento del populismo, la possibilità di una crisi di Governo, i possibili cambiamenti di politica economica in un’Italia di destra.

Il sito di Al Jazeera , per esempio, titola “Urne aperte nel voto chiave per le regionali in Italia” e mette in evidenza la probabilità che il risultato elettorale possa destabilizzare il già fragile esecutivo italiano.

C’è attenzione anche da parte di Reuters , concentrato sul leader della Lega. L’agenzia stampa internazionale scrive un pezzo titolato: “Salvini cerca la redenzione nelle elezioni regionali italiane”.

Sulla stessa scia il Financial Times con un’analisi su: “Salvini cerca di sconfiggere la sinistra italiana nella roccaforte dell’Emilia Romagna.”

Euronews pone una domanda ai suoi lettori sul destino del Belpaese:“ Matteo Salvini sferrerà un colpo fatale al governo nazionale?” L’articolo ripercorre i risultati elettorali dell’Emilia Romagna dal 1970 ad oggi, sottolineando la forza della sinistra in questo territorio fino ad oggi.

Il Washington Post si sofferma su “Gli occhi di Salvini tornano al potere”, ripercorrendo la retorica del leader della Lega su migranti e contro l’Unione Europea.

Interesse anche nei confronti del movimento delle Sardine e del loro possibile ruolo nel voto odierno. Il Sunday Times titola: “Le sardine italiane sperano di far esplodere i populisti nelle elezioni regionali”.

L’esito delle elezioni regionali italiane, dunque, è molto atteso. I risultati sui partiti in corsa in queste due regioni saranno uno spunto per riflettere sull’andamento politico attuale non solo in Italia, ma in generale nel mondo occidentale.

Il Belpaese, per una volta, è lo specchio di quanto sta accadendo nelle democrazie a livello internazionale.