Doppio colpo per i mercati, Biden si ritira e la Cina taglia i tassi

Due notizie sono al centro dell’attenzione dei mercati oggi: il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca a favore della vice Kamala Harris e la mossa a sorpresa della Cina sui tassi.

Le azioni asiatiche sono nuovamente scivolate, beneficiando solo in minima parte dell’inatteso taglio dei tassi da parte della banca centrale cinese, mentre i future di Wall Street si sono rafforzati in seguito alla decisione del presidente Joe Biden di fare un passo indietro e cedere alle crescenti pressioni.

La settimana si prospetta piena di spunti. I riflettori sono puntati sull’S&P 500, che ha sofferto la settimana peggiore da aprile, con le azioni tecnologiche in calo prima degli utili. Ad aumentare la pressione c’è stata CrowdStrike Holdings Inc., la società dietro un enorme fallimento informatico che ha bloccato i voli e sconvolto le aziende in tutto il mondo.

Tesla e Alphabet saranno le prime delle “Magnifiche Sette” a comunicare i guadagni martedì. Anche le maggiori banche europee pubblicheranno i loro risultati, per verificare se i guadagni derivanti dai tassi di interesse più elevati si siano esauriti e se i recenti disordini politici stiano pesando sul sentiment.

Nel resto della settimana, l’attenzione dei trader si concentrerà sui dati sull’attività economica in Europa, sulla crescita del secondo trimestre degli Stati Uniti e sulla decisione sui tassi d’interesse della Banca del Canada.

Biden si ritira, cosa si aspettano i mercati?

Il dollaro è scivolato e i titoli del Tesoro sono saliti dopo che Joe Biden si è ritirato e ha sostenuto la vicepresidente Kamala Harris. I future sulle azioni europee hanno indicato guadagni all’apertura.

I mercati hanno accolto la notizia con un sentiment piuttosto calmo, in attesa di ulteriori sviluppi.

Gli investitori hanno valutato per settimane la possibilità che Donald Trump vinca le elezioni di novembre dopo la debole performance di Biden nel dibattito e hanno aumentato le scommesse su una vittoria di Trump dopo un tentativo di assassinio del candidato repubblicano una settimana fa. La domanda dei trader è se continuare con tale previsione ora che Biden ha ritirato la sua candidatura.

Con la mossa storica di Biden a meno di quattro mesi dalle elezioni di novembre, il caos politico minaccia di alimentare tensioni a Wall Street, almeno nel breve termine, hanno affermato gli osservatori di mercato. E la cosiddetta raccomandazione Trump Trade, buona per le aziende energetiche, le banche e Bitcoin, ma cattiva per i veicoli elettrici e le energie rinnovabili, potrebbe sfilacciarsi, dopo aver guadagnato slancio on seguito al disastroso dibattito presidenziale di Biden.

Cosa significa il taglio tassi della Cina?

L’altra notizia della giornata è arrivata dalla Cina.

La People’s Bank of China ha tagliato i tassi a breve termine di 10 punti base, il che ha fatto scendere i costi di prestito a lungo termine e i rendimenti obbligazionari. La mossa segue la pubblicazione da parte di Pechino di un documento politico domenica che delinea le sue ambizioni per l’economia.

Gli investitori sono apparsi delusi dalla decisione a sorpresa, in parte perché non faceva che sottolineare quanto fosse debole l’economia e le azioni blue chip cinesi sono scivolate insieme allo yuan.

“Tutti i fattori fondamentali indicano che la Cina ha bisogno di un contesto con tassi più bassi, soprattutto perché il tasso reale è davvero alto... in questo tipo di contesto disinflazionistico”, ha affermato Gary Ng, economista senior per l’area Asia-Pacifico presso Natixis a Hong Kong.

L’azione politica cinese suggerisce che “la banca centrale si trova di fronte a un dilemma: deve stimolare un’economia lenta che soffre della crisi immobiliare, ma deve anche adempiere al suo mandato di ’valuta potente’ e proiettare un’immagine di solidi fondamentali a lungo termine”, hanno scritto gli analisti di Nomura Holdings in una nota.

L’incertezza sul destino delle due grandi potenze economiche è tornata a dominare i mercati.

