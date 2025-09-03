Domanda da urlo per i 2 nuovi BTP di Meloni. L’identikit dei Titoli di Stato e di chi ha comprato Italia

Nel bel mezzo del caos che sta investendo i mercati dei Titoli di Stato mondiali, soprattutto quelli a lunga scadenza, i BTP di Meloni continuano a raccogliere un grande interesse da parte della comunità degli investitori esteri.

A confermarlo sono i risultati delle aste e dei collocamenti di carta italiana che avvengono tramite sindacato, ovvero grazie al consorzio di alcune banche selezionate tra gli operatori specialisti in debito pubblico, a cui il MEF affida il compito di raccogliere le richieste dei bond.

Già nella giornata di ieri, si è appreso che le richieste che hanno avuto per oggetto i due nuovi BTP hanno superato la soglia di 210 miliardi di euro. Il Tesoro ha contestualmente presentato la carta di identità dei Titoli di Stato .

I risultati hanno confermato la grande voglia di Titoli di Stato made in Italy da parte di chi continua a guardare con interesse all’Italia di Giorgia Meloni, che è stata lodata due giorni fa anche dalla presidente della BCE Christine Lagarde , e che beneficia allo stesso tempo della decisione di diversi gestori e investitori istituzionali, di puntare più su Roma che sugli OAT , i Titoli di Stato francesi, di nuovo assaltati dai sell nelle ultime settimane , in generale guardati con sospetto a causa dell’ennesima crisi di governo che, molto probabilmente, culminerà nell’ennesima caduta del governo di Parigi .

Calendario che è stato improvvisamente stravolto con il grande annuncio dello scorso 1° settembre , con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’annunciare la grande novità del collocamento di un nuovo benchmark BTP a 7 anni, con scadenza 15 novembre 2032 e di un nuovo benchmark BTP a 30 anni, con scadenza 1° ottobre 2055 , ha reso noto di aver cancellato anche un’asta di Medio-Lungo Termine inizialmente programmata . Gli altri collocamenti previsti sono stati invece confermati.

L’ultima prova del nove è arrivata con l’ultimo collocamento tramite sindacato avvenuto attraverso l’emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo BTP a 7 anni e di un nuovo BTP a 30 anni .

Il nuovo BTP a 7 anni, con scadenza il 15 novembre 2032 , ha data di godimento 9 settembre 2025 e garantisce un tasso annuo del 3,25%, pagato in due cedole semestrali .

Il MEF ha rimarcato che il collocamento è stato effettuato mediante un sindacato di banche, costituito da sei lead manager Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager .

“ Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno sottoscritto una quota particolarmente rilevante , pari al 24,6% per il BTP a 7 anni (di cui l’8,9% assegnato a fondi pensione e assicurazioni e il 15,7% a banche centrali e istituzioni governative ) e al 38,1% per il titolo a 30 anni (di cui il 14,4% a fondi pensione e assicurazioni e il 23,7% a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è stato allocato circa il 2,7% per il titolo a 7 anni e il 3,9% nel titolo a 30, mentre una quota residuale è stata sottoscritta da altri investitori”.

Alle banche è stato allocato invece il 30,4% del titolo settennale e il 19,9% del titolo trentennale.

Per la precisione i fund manager hanno sottoscritto il 41,6% dell’emissione del BTP a 7 anni e il 37,7% dell’emissione del BTP a 30 anni, facendo la parte del leone.

Hanno partecipato al collocamento più di 300 investitori per il BTP a 7 anni, e poco meno di 400 per il BTP 30 anni .

“ L’importo complessivo emesso è stato pari a 18 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 200 miliardi di euro , di cui circa 110 miliardi per il nuovo titolo a 7 anni e circa 108 miliardi per il BTP a 30 anni ”, per un totale che è stato confermato dunque a 218 miliardi di euro .

Le informazioni del Tesoro non si sono fermate qui. Oggi è arrivato infatti un nuovo annuncio di Via XX Settembre , che ha specificato l’ammontare delle richieste, presentando l’identikit anche di chi ha fatto shopping .

Il Tesoro di Giorgetti ha evidenziato “ un grande interesse da parte degli investitori esteri ”, precisando che “ la quota allocata presso questi ultimi è stata pari al 77,5% per il titolo a 7 anni e al 75,5% per il titolo a 30 anni, mentre gli investitori domestici hanno sottoscritto rispettivamente il 22,5% e il 24,5% ”.

Riguardo ai Paesi da cui sono fioccate le richieste la partecipazione, ha puntualizzato il Tesoro, è stata “ straordinariamente diversificata ”, arrivata da investitori appartenti a più di 35 paesi per il BTP 7 anni e da più di 40 per il BTP a 30 anni.

Tra gli investitori esteri in luce soprattutto gli acquisti di investitori dal Regno Unito

Andando ancora più nel dettaglio, tra gli investitori esteri, a fare incetta dei Titoli di Stato emessi sono stati soprattutto investitori del Regno Unito (26,2% sul 7 anni e 26,1% sul 30 anni), seguiti da Paesi Scandinavi (10,8% e 13,4%), Germania, Austria e Svizzera (8,9% e 8,3%), Penisola Iberica (7,5% e 6,5%), Francia (5,8% e 3,7%) e da altri Paesi europei (4,4% e 6%).

Definita inoltre “rilevante” la quota collocata in Medioriente, pari all’11,4% e all’8% rispettivamente sui titoli a 7 e 30 anni.

Infine, gli investitori nordamericani hanno inciso nella sottoscrizione dei BTP a 7 e a 30 anni rispettivamente per l’1,6% e il 2,4%, mentre la quota residuale dei due collocamenti è stata allocata ad altri investitori non europei.