L’Italia umilia la Francia a colpi di spread

Una Francia sempre più disperata e in difficoltà, alle prese con una crisi politica che sembra non avere fine. Accusata ieri dal premier francese Francois Bayrou di fare una politica di “dumping fiscale”, nelle ultime ore l’Italia di Meloni si è difesa, rigirando anche il coltello nella piaga di Parigi, che rischia di assistere all’ennesimo collasso del governo, dopo quello precedente di Michel Barnier.

La rivincita di quell’Italia ex PIIGS derisa ai tempi della crisi dei debiti sovrani più volte non solo dalla Germania, ma anche dalla Francia, non finisce però qui.

Oltre a ’rinfacciare’ a Parigi quanto Roma stia raccogliendo i frutti del lavoro degli ultimi anni, il governo Meloni si prepara a brindare al raggiungimento di una importante pietra miliare, impensabile fino a qualche anno fa: il possibile azzeramento dello spread BTP-OAT a 10 anni, ovvero del differenziale tra i rendimenti dei Titoli di Stato italiani e quelli francesi.

I mercati premiano l’Italia e scaricano la Francia: è questo il dato di fatto che emerge dai movimenti degli spread, con diversi analisti che tornano a paventare il peggio per i Titoli di Stato francesi. La stessa presidente della BCE Christine Lagarde, nella giornata di oggi, non ha negato il timore di un nuovo ed ennesimo collasso di un governo francese, stavolta nelle mani del premier Francois Bayrou.

Nelle ultime sessioni, lo spread si è contratto in misura ancora più importante, restringendosi la scorsa settimana fino a 5 punti base: un valore minimo che ha fatto la storia, risultante dalla differenza tra il 3,54% dei rendimenti dei BTP e il 3,49% dei rendimenti degli OAT .

Motivo: la nuova carrellata di sell che ha messo KO gli OAT e che, di conseguenza, ha fatto impennare i rendimenti transalpini, che viaggiano oggi attorno al 3,54%, ormai poco al di sotto del 3,61% dei rendimenti decennali dei BTP.

Per la precisione, dei numeri dei rendimenti dei Titoli di Stato italiani e francesi e dello spread Italia-Francia a 10 anni . Lo scarto tra i rendimenti dei BTP e quelli degli OAT francesi si sta di fatto azzerando.

L’Italia si prepara dunque a rispondere alle accuse del governo di Bayrou dato ormai per spacciato non solo con le parole che stanno arrivando a raffica in queste ore dai partiti di maggioranza, ma con la verità nuda e cruda dei numeri .

L’esperto non si è fermato qui, ricordando l’avvento di “ altri elementi concomitanti al voto che potrebbero creare più di qualche grattacapo a Parigi ”: due giorni dopo la data clou dell’8 settembre “ è prevista una giornata di proteste e uno sciopero nazionale che potrebbero generare nuove turbolenze ”.

Questa ultima via, ha sentenziato Taylor, “ estrema e poco probabile, rappresenterebbe lo scenario peggiore per gli asset francesi ”.

A questo punto, ha scritto il responsabile della divisione di reddito fisso europeo di AllianceBernstein, “ lo scenario più probabile, a nostro avviso, è una bocciatura del governo Bayrou, che porterebbe il Presidente Macron di fronte a tre opzioni principali: nominare un nuovo governo incaricato di approvare il bilancio (la via più probabile, ma complessa, dato che il deficit dovrà scendere dal 5,4% nel 2025 al 4,6% nel 2026, come promesso alla Commissione Europea), indire nuove elezioni parlamentari anticipate o, in alternativa, dimettersi ”.

Taylor ha ricordato che proprio “ l’annuncio del voto di fiducia richiesto in Francia dal Primo Ministro Bayrou è stato accolto dal mercato in maniera simile a quanto successo nel giugno e novembre scorso ”, nel senso che “ sono stati colpiti prevalentemente i titoli goverantivi francesi, mentre l’effetto sul debito corporate e bancario è stato più contenuto ”.

Così ha commentato la situazione John Taylor, Head of European Fixed Income di AllianceBernstein , riassumendo e spiegando cosa sta succedendo nell’arena politica francese, in attesa di quel voto di fiducia del Parlamento, esattamente tra una settimana, il prossimo 8 settembre, che potrebbe decretare la fine dei giochi del governo Bayrou. Voto chiesto dal premier stesso, impegnato a far quadrare i conti pubblici della Francia, alle prese con un debito e un deficit pubblici che potrebbero essere ridotti solo chiedendo sacrifici di non poco conto ai cittadini francesi.

Gli stessi rendimenti sono decisamente più alti ormai di quelli dei Titoli di Stato del Portogallo (3,19%), dei Bonos spagnoli (3,35%), ovviamente dei Bund tedeschi considerati tuttora i debiti sovrani più sicuri dell’area euro, al 2,75%.

L’alert lanciato dagli OAT è lampante: la crescita dei rendimenti decennali, che in un anno è stata superiore a 50 punti base, è stata tale da portare i rendimenti di Parigi a un valore, oggi al 3,53% in media, superiore a quello dei rendimenti dei titoli di Stato della Grecia (tuttora considerati più affidabili dei BTP italiani, al 3,43%) di ben 10 punti base .

Italia passa al contrattacco, Mulé (FI): affidabilità debito pubblico Parigi inferiore a quella dell’Italia

Ma per ora, dopo l’accusa di dumping fiscale arrivata da Bayrou, i rinfacci si sprecano. Come quelli di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della camera che, in un intervento oggi a L’Aria che Tira su La7, ha così commentato:

“La Francia, rispetto all’Italia, sta facendo passi indietro: oggi, dopo vent’anni dall’ultimo schiaffo dato dal governo a guida Silvio Berlusconi e sempre con un esecutivo di centrodestra, la sua affidabilità rispetto al debito pubblico è inferiore a quella all’Italia”.

Mulè ha continuato sottolineando che “ il nostro Paese è più affidabile perché ha stabilità politica, perché ha un governo che dice quello che fa e fa quello che dice, perché i dati macro economici sono sotto gli occhi di tutti e tutte le agenzie di rating infatti segnano un più all’Italia ”.

In questa situazione, ha continuato il deputato di FI, “ Bayrou, che è disperato perché traballa , se ne è uscito con la storia assurda del dumping fiscale, mentre da noi si ignora un particolare da ortografia contabile e cioè che le tasse che i francesi pagano in Italia non sono recupero da evasione o un gentile omaggio ma vengono da reddito prodotto all’estero e dunque non sarebbero mai arrivate nelle nostre casse ”.

E già dall’anno scorso, va ricordato, i BTP facevano gola agli investitori più degli OAT, a causa del continuo caos politico che da più di un anno ha colpito la Francia.