Dati sul lavoro e mercati in tensione: Ray Dalio mette in guardia sulle disuguaglianze e le bolle speculative

Il mercato festeggia, ma Ray Dalio mette in guardia: bolle finanziarie e disuguaglianze sociali potrebbero cambiare le regole del gioco.
A poco più di una settimana dalla fine dello shutdown americano, sono stati diffusi i dati sulla disoccupazione americana, salita al 4,4% rispetto alle aspettative del 4,3%. Un dato peggiore delle attese degli analisti può aumentare la moral suasion sulla Fed per un eventuale taglio dei tassi, scenario gradito ai mercati finanziari in un contesto di economia che si indebolisce.
