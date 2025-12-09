Abbonati

Dal sell-off al possibile rerating. Come leggere oggi le azioni Nexi tra fondamentali e pivot

Gerardo Marciano

9 Dicembre 2025 - 14:09

Analisi completa del caso Nexi: previsioni a 12 mesi, buyback, livelli pivot, fondamentali e scenari probabilistici basati su rischi e opportunità del titolo.

I dati intraday e in tempo reale del Grafico NEXI sono tratti dalle quotazioni di prodotti OTC.

Nel mondo dei pagamenti digitali esistono titoli che spariscono dai radar dopo un crollo e altri che, proprio nei momenti più difficili, diventano casi di studio per analisti e desk istituzionali. Nexi appartiene a questa seconda categoria: dopo anni di integrazioni e una correzione pesante in Borsa, il gruppo è oggi al centro di una discussione che incrocia valutazioni compresse, potenziale di recupero, programmi di buyback importanti e un quadro tecnico ancora fragile. L’obiettivo non è “indovinare il rimbalzo”, ma capire che cosa raccontano numeri, stime e grafici su un orizzonte che guarda al 2026.

Previsioni a un anno su azioni Nexi: cosa sconta il consenso

Le ultime previsioni raccolte negli ultimi tre mesi mostrano una copertura di 18 analisti sul titolo. Con un prezzo di riferimento intorno a 3,99 € per azione, il target price medio a dodici mesi si colloca a 5,76 €. In termini percentuali significa un potenziale teorico di rialzo nell’ordine del 44% rispetto alle quotazioni attuali. [...]

Money

​ ​

