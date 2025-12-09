Dal sell-off al possibile rerating. Come leggere oggi le azioni Nexi tra fondamentali e pivot

Nel mondo dei pagamenti digitali esistono titoli che spariscono dai radar dopo un crollo e altri che, proprio nei momenti più difficili, diventano casi di studio per analisti e desk istituzionali. Nexi appartiene a questa seconda categoria: dopo anni di integrazioni e una correzione pesante in Borsa, il gruppo è oggi al centro di una discussione che incrocia valutazioni compresse, potenziale di recupero, programmi di buyback importanti e un quadro tecnico ancora fragile. L’obiettivo non è “indovinare il rimbalzo”, ma capire che cosa raccontano numeri, stime e grafici su un orizzonte che guarda al 2026.

Previsioni a un anno su azioni Nexi: cosa sconta il consenso

Le ultime previsioni raccolte negli ultimi tre mesi mostrano una copertura di 18 analisti sul titolo. Con un prezzo di riferimento intorno a 3,99 € per azione, il target price medio a dodici mesi si colloca a 5,76 €. In termini percentuali significa un potenziale teorico di rialzo nell’ordine del 44% rispetto alle quotazioni attuali. [...]