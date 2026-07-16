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Come passare da meno di 500 a 1.500 euro al mese di pensione

Simone Micocci

16 Luglio 2026 - 10:11

Hai una pensione molto bassa? Devi sapere che puoi aumentarla, tanto che nel migliore dei casi puoi arrivare a un’entrata di 1.500 euro al mese.

Come passare da meno di 500 a 1.500 euro al mese di pensione
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Chi percepisce una pensione inferiore a 500 euro al mese, inevitabilmente, può incontrare notevoli difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Tuttavia, in un sistema di welfare come il nostro non mancano le opportunità per aumentare l’importo complessivamente percepito, tanto che, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare fino a 1.500 euro mensili, specialmente in assenza di altri redditi.

Nel dettaglio, tra integrazione al trattamento minimo, rivalutazioni straordinarie riconosciute dal governo Meloni, maggiorazioni sociali e altre misure di sostegno al reddito, come l’assegno sociale e l’assegno di inclusione, i pensionati che non dispongono di ulteriori entrate possono beneficiare di una serie di strumenti volti a incrementare il reddito mensile. [...]

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