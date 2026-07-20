Come funziona la pensione minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996

La pensione minima non spetta a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Anche chi entra oggi nel mondo del lavoro, quindi, deve sapere che la pensione futura non potrà beneficiare dell’integrazione che consente di raggiungere la soglia minima prevista dalla legge, oggi pari a circa 611 euro.

Considerando che, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 1996, la pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo, ritrovarsi con un assegno di importo inferiore alla pensione minima non è affatto raro. Il rischio riguarda soprattutto coloro che hanno avuto carriere discontinue come pure stipendi medio-bassi.

Nel titolo, tuttavia, parliamo di una “pensione minima” anche per i cosiddetti contributivi puri. Potrebbe sembrare un controsenso rispetto a quanto spiegato finora, ma in realtà non lo è. Anche chi rientra interamente nel sistema contributivo può infatti contare su una forma di tutela minima, sebbene di importo più basso: l’Assegno sociale.

Molti commettono l’errore di considerare l’Assegno sociale come una prestazione alternativa alla pensione, ma non è sempre così. L’equivoco nasce dal fatto che viene riconosciuto al compimento dei 67 anni, la stessa età richiesta per la pensione di vecchiaia, alle persone che si trovano in condizioni economiche disagiate. Questo requisito potrebbe far pensare che chi percepisce già una pensione ne sia automaticamente escluso.

In realtà, l’Assegno sociale non spetta soltanto a chi percepisce una pensione di importo superiore alla soglia prevista per la prestazione. Quando invece l’assegno pensionistico è più basso, l’Assegno sociale può integrare il reddito del pensionato fino al raggiungimento del relativo limite.

In questo senso, per i contributivi puri svolge una funzione simile a quella della pensione minima, garantendo almeno il raggiungimento della soglia prevista per l’Assegno sociale.

La pensione minima in Italia

Prima di concentrarci sull’Assegno sociale, è bene fare chiarezza su che cos’è la pensione minima in Italia e su come interviene sugli assegni pensionistici.

Siamo nell’ambito della cosiddetta integrazione al trattamento minimo, vale a dire un aumento riconosciuto ai pensionati che percepiscono un assegno inferiore alla soglia garantita dalla legge, pari nel 2026 a circa 611 euro mensili, e che non dispongono di altri redditi oltre i limiti previsti.

L’integrazione è quindi pari alla differenza tra la pensione percepita e il trattamento minimo. Chi, ad esempio, riceve una pensione di 500 euro può ottenere, nel rispetto dei requisiti reddituali, un’integrazione sufficiente a raggiungere la soglia stabilita per l’anno di riferimento.

Quando l’Assegno sociale agisce come pensione minima

Come anticipato, però, questa possibilità è generalmente riservata a coloro che possono vantare almeno un contributo settimanale maturato entro il 31 dicembre 1995. Ne restano quindi esclusi i cosiddetti contributivi puri, ossia coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 e la cui pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.

L’unica eccezione riguarda i titolari dell’Assegno ordinario di invalidità. Proprio di recente, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima l’esclusione dall’integrazione al minimo per gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo. Una decisione che potrebbe fare da apripista a un futuro intervento anche sulle pensioni ordinarie dei contributivi puri, che per il momento continuano a essere escluse.

Ed è qui che entra in gioco quella che, di fatto, può essere considerata la loro pensione minima: l’Assegno sociale. Le due prestazioni, infatti, sono compatibili, anche se l’importo dell’Assegno sociale viene calcolato tenendo conto della pensione e degli altri redditi percepiti.

Nel 2026 l’importo pieno dell’Assegno sociale è pari a 546,24 euro al mese, riconosciuti per 13 mensilità, per un totale annuo di 7.101,12 euro. La prestazione spetta dal compimento dei 67 anni alle persone che si trovano in condizioni economiche disagiate, hanno la residenza effettiva in Italia e rispettano gli ulteriori requisiti di cittadinanza e soggiorno previsti dalla legge.

Per chi non è coniugato, il reddito personale deve essere inferiore a 7.101,12 euro annui. Per chi è sposato, invece, si tiene conto anche dei redditi del coniuge e il limite complessivo è pari al doppio dell’importo annuo dell’Assegno sociale, ossia 14.202,24 euro.

È proprio attraverso questo meccanismo che l’Assegno sociale può agire come una sorta di pensione minima per i contributivi puri. Se il pensionato percepisce un assegno molto basso e non dispone di altri redditi, l’Inps può riconoscere la differenza necessaria per avvicinare il suo reddito alla soglia annua di 7.101,12 euro.

Prendiamo, ad esempio, una persona non sposata che percepisce una pensione di 300 euro al mese per 13 mensilità, quindi 3.900 euro annui. In assenza di altri redditi, l’Assegno sociale può essere riconosciuto in misura parziale, sottraendo i 3.900 euro percepiti dalla soglia di 7.101,12 euro. La differenza è pari a 3.201,12 euro annui, vale a dire circa 246 euro al mese per 13 mensilità.

Sommando la pensione e l’Assegno sociale, il pensionato arriva così a percepire complessivamente circa 546 euro al mese. Non si tratta tecnicamente dell’integrazione al trattamento minimo, ma il risultato è simile: evitare che chi ha una pensione contributiva particolarmente bassa resti al di sotto della soglia prevista per l’Assegno sociale.

Per le persone coniugate il calcolo è più complesso, perché bisogna verificare sia il reddito personale sia quello complessivo della coppia. L’importo riconosciuto sarà quello più basso risultante dal confronto tra i due calcoli, sottraendo i redditi percepiti dai rispettivi limiti.

Al compimento dei 70 anni, inoltre, l’importo può aumentare grazie alla maggiorazione sociale, il cosiddetto incremento al milione. Nel 2026, in presenza di tutti i requisiti reddituali richiesti, la somma complessiva può arrivare fino a 768,29 euro al mese.