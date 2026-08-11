Calcolo contributivo pensione, guida semplice con importi ed esempi

Si parla sempre più spesso di sistema contributivo e, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti: con il passare degli anni sarà infatti questo il regime destinato a diventare prevalente, fino a rappresentare il riferimento per la quasi totalità delle pensioni sia per quanto riguarda il calcolo dell’assegno che, in alcuni casi, per le regole di accesso.

Spesso si commette infatti l’errore di pensare al sistema contributivo solamente come a una formula utilizzata per determinare l’importo della pensione.

Non è così. Aver iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, senza poter vantare contributi riferiti a periodi precedenti, configura infatti un vero e proprio status previdenziale, quello del cosiddetto contributivo puro, dal quale dipendono anche i requisiti necessari per andare in pensione e la possibilità, o meno, di beneficiare di determinate agevolazioni.

È quindi importante conoscere bene come funziona il sistema contributivo, considerandone tutti gli aspetti.

Tanto più che ci stiamo progressivamente avvicinando a una fase nella quale questo metodo interesserà praticamente tutti i nuovi pensionati, per quanto vada ribadito che non esiste una data precisa in cui il sistema retributivo scomparirà definitivamente, ma sarà un passaggio fisiologico: con il trascorrere degli anni saranno sempre meno i lavoratori con contributi maturati prima del 1996, fino a quando le pensioni verranno calcolate interamente con il metodo contributivo.

Conoscerne con esattezza pregi e difetti permette quindi di organizzarsi per tempo, intervenendo - quando possibile - per assicurarsi un assegno adeguato. Allo stesso modo, conoscere le regole previste per i contributivi puri è fondamentale per pianificare al meglio il momento del pensionamento, valutando le diverse possibilità disponibili.

E se pensate che si tratti di un argomento particolarmente complicato, non necessariamente è così. Certo, è necessario prendere confidenza con alcuni termini tecnici, come montante contributivo e coefficiente di trasformazione, ma partendo dalle basi è possibile comprendere abbastanza facilmente il funzionamento dell’intero sistema.

A tal proposito, di seguito trovate quindi una guida completa al sistema contributivo, dalle regole per il calcolo della pensione ai requisiti necessari per smettere di lavorare, con esempi pratici utili a capire concretamente come i contributi versati nel corso della carriera si trasformano nell’assegno pensionistico.

Cos’è il sistema contributivo

È la legge 335/1995 - la cosiddetta Legge Dini - ad attuare la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che introduce il calcolo contributivo della pensione, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La transizione al modello contributivo è stata poi completata con l’entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la cosiddetta riforma Fornero. Questo sistema ha esteso l’applicazione del regime contributivo anche a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con l’applicazione di un calcolo “pro rata”.

Riassumendo, oggi sono interamente nel regime contributivo coloro che hanno un’anzianità assicurativa successiva al 1° gennaio 1996. Chi può vantare contributi anche nel periodo precedente rientra invece nel sistema misto, così suddiviso:

regime retributivo per la parte antecedente al 1° gennaio 1996;

per la parte antecedente al 1° gennaio 1996; regime contributivo per la parte successiva al 1° gennaio 1996.

Piccola differenza per coloro che invece alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contributi. Per questi il retributivo si estende fino al 31 dicembre 2011, con il contributivo che dunque subentra dal 1° gennaio 2012.

Come anticipato, questo è un sistema che garantisce sostenibilità alla spesa pensionistica, in quanto vengono previste regole più severe per andare in pensione, così come un calcolo più svantaggioso dell’assegno.

Andare in pensione con il regime contributivo

Coloro che rientrano interamente nel regime contributivo della pensioni, quindi chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e non può vantare contributi nel periodo antecedente, possono accedere alla pensione secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero. Nel dettaglio, le opzioni a loro disposizione sono:

pensione di vecchiaia: oltre ai 67 anni di età e ai 20 anni di contributi richiesti per la generalità dei lavoratori, i contributivi puri devono anche soddisfare un requisito economico, ossia l’importo della pensione maturata non deve essere inferiore a all’importo dell’assegno sociale;

pensione anticipata: per i contributivi puri valgono le stesse regole previste per gli altri lavoratori. Serve dunque aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), o 41 anni e 10 mesi di contributi (donne);

pensione di vecchiaia contributiva: per i contributivi puri ci sono poi delle opzioni di pensionamento a loro riservate. Una di queste è la pensione di vecchiaia contributiva, alla quale si può accedere con 5 anni di contributi e al compimento dei 71 anni di età;

pensione anticipata contributiva: al pari, vi è un’opzione contributiva per la pensione anticipata. Questa prevede 64 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno di importo non inferiore a 3 volte l’importo dell’assegno sociale. Per le donne con almeno un figlio questo requisito si riduce a 2,8 volte, mentre per quelle con almeno 2 figli a 2,6 volte.

Anche per i contributivi puri, comunque, vi è la possibilità di godere di misure di flessibilità che anticipano l’accesso alla pensione. È il caso ad esempio dell’Ape Sociale, come pure di Quota 103; non possono invece accedere a Quota 41 riservata ai precoci.

Calcolo della pensione con il regime contributivo

Maggiormente rilevanti sono gli effetti che l’introduzione del contributivo al posto del retributivo ha avuto sul calcolo della pensione.

Con il retribuito l’importo della pensione viene calcolato facendo una media delle migliori retribuzioni percepite dal lavoratore durante gli ultimi anni di lavoro, sulla quale si applica la relativa aliquota di rendimento. Questo sistema, però, si applica solamente per la quota di contributi accreditata entro il 31 dicembre 1995.

Invece, per coloro che entro questa data hanno maturato almeno 18 anni di contributi, il sistema retributivo si applica fino alla quota maturata entro il 31 dicembre del 2011. Anche per coloro che pur avendo versato dei contributi prima della suddetta data non raggiungono i richiesti 18 anni si applica il sistema misto. In tal caso, però, per i contributi versati prima del 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo, mentre per quelli maturati successivamente il metodo contributivo.

Non è un segreto che il calcolo con il metodo contributivo sia meno conveniente rispetto a quello retributivo, ma per quale motivo? Mentre con il metodo retributivo si tiene conto delle migliori retribuzioni percepite dal pensionato nel corso della sua carriera lavorativa, con quello contributivo l’importo della pensione è determinato esclusivamente dai contributi effettivamente maturati.

Per questo sistema di calcolo, infatti, si moltiplica il montante contributivo individuale del lavoratore per il coefficiente di trasformazione (fissato ogni due anni dall’Inps) relativo all’età del lavoratore e alla decorrenza della pensione.

Nel dettaglio, per calcolare la pensione con il sistema contributivo si procede con:

moltiplicare la retribuzione pensionabile annua con l’aliquota di computo, ossia la percentuale della retribuzione pensionabile che ogni anno viene accantonata come contribuzione ai fini previdenziali (ad esempio per i lavoratori dipendenti è pari al 33%);

moltiplicare il tutto per il tasso di rivalutazione annuo. Come disposto dalla riforma Dini, infatti, il montante contributivo è annualmente rivalutato in base all’andamento della crescita nominale del Pil negli ultimi 5 anni.

Infine, il montante previdenziale rivalutato in base ai tassi di rendimento viene trasformato in assegno pensionistico con l’applicazione di un coefficiente di trasformazione che, come vedremo di seguito, viene stabilito ogni due anni.

Coefficienti di trasformazione calcolo contributivo della pensione

Una volta che il lavoratore maturerà i requisiti per la pensione, quindi, il montante contributivo sarà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. È grazie a quest’ultimo, quindi, che il montante contributivo del lavoratore viene trasformato in pensione annua. Per capire quale sarà l’importo mensile, quindi, basterà dividere il risultato ottenuto con il calcolo contributivo per 13 mensilità.

Come anticipato il coefficiente di variazione varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore che accede alla pensione; si parte da 57 anni fino ai 71 e più l’età aumenta e maggiormente elevato sarà il relativo coefficiente di trasformazione.

Andare in pensione più tardi, quindi, permetterà al lavoratore di avere un assegno pensionistico più elevato.

La riforma Fornero ha stabilito che - così come i requisiti per il pensionamento - i coefficienti di trasformazione debbano essere aggiornati ogni due anni in virtù dell’adeguamento previsto con le speranze di vita rilevate dall’Istat.

L’ultimo aggiornamento risale al 1° gennaio del 2023 e come possiamo vedere dalla tabella successiva c’è stato un incremento rispetto agli anni precedenti; questo perché i coefficienti di trasformazione variano a seconda della variazione delle speranze di vita, negativa dopo il periodo del Covid.

Età Divisori Valori 57 23,789 4,204% 58 23,213 4,308% 59 22,631 4,419% 60 22,044 4,536% 61 21,453 4,661% 62 20,857 4,795% 63 20,258 4,936% 64 19,656 5,088% 65 19,049 5,250% 66 18,441 5,423% 67 17,831 5,608% 68 17,218 5,808% 69 16,600 6,024% 70 15,980 6,258% 71 15,360 6,510%

Esempio di calcolo

Per capire meglio come funziona il sistema contributivo, immaginiamo il caso di un lavoratore che nell’arco della propria carriera abbia visto crescere progressivamente la retribuzione.

Supponiamo che abbia lavorato per i primi 10 anni con uno stipendio medio di 1.500 euro al mese, pari a 19.500 euro lordi l’anno, per poi passare a 2.000 euro al mese per 12 anni, quindi 26.000 euro annui. Negli ulteriori 10 anni la retribuzione sale a 2.500 euro al mese, ossia 32.500 euro l’anno, mentre negli ultimi 5 anni raggiunge 2.800 euro mensili, pari a 36.400 euro annui.

Considerando, per semplicità, un’aliquota di computo del 33%, nei primi 10 anni vengono accantonati ai fini pensionistici circa 6.435 euro l’anno. Nei successivi 12 anni il contributo annuo sale a 8.580 euro, per poi arrivare a 10.725 euro nei 10 anni successivi e a 12.012 euro negli ultimi 5.

Nel complesso, nell’arco dei 37 anni di lavoro, i contributi accantonati ammontano a circa 334.620 euro. A questa cifra va però aggiunta la rivalutazione annuale prevista dal sistema contributivo: ipotizzando, a titolo esemplificativo, che il montante complessivo arrivi a circa 350.000 euro, possiamo vedere quanto ne risulterebbe al momento del pensionamento.

Se il lavoratore va in pensione a 67 anni, al montante viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per questa età, che con i valori attualmente in vigore è pari al 5,608%.

Il calcolo è quindi il seguente:

350.000 euro × 5,608% = 19.628 euro lordi l’anno.

Dividendo l’importo per le 13 mensilità della pensione, ne risulta un assegno di circa 1.510 euro lordi al mese.

L’esempio permette di comprendere uno degli aspetti fondamentali del sistema contributivo: non conta solamente quanto si guadagna negli ultimi anni di carriera, come nel caso del sistema retributivo, perché la pensione dipende dall’insieme dei contributi accumulati durante tutta la vita lavorativa, dalla loro rivalutazione e dall’età in cui si decide di andare in pensione.

Nel caso considerato, infatti, nonostante negli ultimi anni il lavoratore percepisca uno stipendio di 2.800 euro al mese, la pensione risulta sensibilmente più bassa. È proprio qui che emerge il tema del tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra l’ultimo stipendio percepito e l’importo della pensione: con il sistema contributivo, soprattutto in presenza di carriere discontinue o di retribuzioni basse nei primi anni, la differenza può diventare significativa.

Va comunque ricordato che si tratta di una simulazione semplificata: nella realtà, il montante contributivo viene rivalutato anno dopo anno sulla base degli appositi tassi e l’importo finale può quindi risultare diverso.