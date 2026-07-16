Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

BTP, Bund, bond USA: investire o no con incognita inflazione? Due analisi a confronto

Laura Naka Antonelli

16 Luglio 2026 - 13:50

In attesa delle riunioni di politica monetaria della BCE e della Fed, gli investitori si interrogano sull’opportunità di posizionarsi e su come farlo su BTP, Bund, bond USA & Co.

BTP, Bund, bond USA: investire o no con incognita inflazione? Due analisi a confronto
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Investire o no nei BTP, nei Bund e nei Titoli di Stato USA, ovvero nei Treasuries, in una fase in cui l’acuirsi delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran ha riacceso il rischio di un’inflazione persistente oltre i desiderata delle banche centrali?

Qual è il messaggio che arriva dai rendimenti dei bond sovrani sia dell’area euro che USA, nello specifico, alle prese con le imminenti decisioni sui tassi di interesse che saranno annunciate a breve dalla BCE di Christine Lagarde e dalla Fed di Kevin Warsh?

In evidenza i commenti degli strategist su cosa scegliere tra i vari Titoli di Stato, in un contesto caratterizzato da una grande incertezza su come si muoveranno i tassi e su come si evolverà la guerra USA-Iran. Il trend dell’inflazione rimane la grande incognita: il rischio di un nuovo shock energetico è tornato a essere riconsiderato, dopo il sospiro di sollievo che gli investitori avevano tirato nell’assistere al dietrofront dei prezzi del petrolio e del gas, a seguito dell’annuncio della tregua tra Tehran e Washington. Tregua che si è rivelata una brevissima parentesi. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Senza pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bund
# Titoli di Stato
# Tassi di interesse
# Btp
# Rendimento
# Bond
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti

Mercato obbligazionario

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti
Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Mercato obbligazionario

Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Correlato

Bond e rendimenti, BlackRock spiega il messaggio che arriva dai Titoli di Stato del Giappone

Mercato obbligazionario

Bond e rendimenti, BlackRock spiega il messaggio che arriva dai Titoli di Stato del Giappone