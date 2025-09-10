Bonus e detrazioni, cosa resta e cosa viene tagliato nel 2026?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno bisogna iniziare a fare i conti anche con bonus e detrazioni: cosa resta invariato nel 2026 e cosa, invece, viene tagliato? Su quali agevolazioni non si potrà più contare dal prossimo anno?

Si tratta di informazioni importanti che ogni contribuente dovrebbe conoscere per poter pianificare non solo eventuali spese da affrontare dopo la fine del 2025, ma anche per comprendere come il taglio di alcuni benefici potrebbe impattare sull’economia familiare.

Bisogna considerare che nel 2026 diventeranno effettivi i tagli introdotti dalla manovra di quest’anno e questo porterà alla diminuzione di numerosi benefici fiscali. Vediamo nello specifico, misura per misura, cosa succederà il prossimo anno.

La novità ha portato al venire meno della detrazione piena, al 50%, per i coniugi non proprietari dell’immobile (che hanno potuto fruire quest’anno, solo della detrazione al 36%) e per gli inquilini.

La Legge di Bilancio 2025 , infatti, ha previsto che per il 2025 l’aliquota di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico scendesse al 36% . L’aliquota, solo per il 2025, resta maggiorata al 50% solo per le spese sostenute per interventi sull’abitazione principale dal proprietario dell’immobile o da chi detiene un reale diritto su di esso.

Il bonus ristrutturazione e l’ ecobonus hanno subito delle variazioni già dall’inizio di quest’anno, ma diventeranno più evidenti dal prossimo anno, quando una nuova sforbiciata interverrà sulle aliquote di detrazione .

La Legge di Bilancio 2025, infatti, ha prorogato il bonus mobili solo fino al 31 dicembre 2025 e sembra essere improbabile che il beneficio sia prorogato oltre, anche alla luce dei tagli che la misura ha subito negli ultimi anni.

Anche se la novità è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e chi percepisce le detrazioni in questione le ha viste venire meno già dalla busta paga di gennaio, per chi le richiede a conguaglio con la dichiarazione dei redditi l’effetto si vedrà soltanto con la presentazione del 730/2026.

La normativa ha fatto venire meno anche il diritto al beneficio per i figli dei cittadini extra Ue residenti all’estero: per il lavoratore straniero che risiede in Italia, quindi, non spettano più le detrazioni per i figli a carico residenti all’estero, anche se hanno meno di 30 anni.

Sempre la Manovra 2025 ha stabilito nuove regole per le detrazioni spettanti per i figli a carico . La detrazione teorica di 950 euro, infatti, dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta solo per i figli con età fino a 30 anni (ma è da considerare che fino a 21 anni non spetta a chi percepisce l’assegno unico). Per gli over 30 la detrazione è riconosciuta solo per figli con disabilità riconosciuta dall’articolo 3 della legge 104.

La sforbiciata alle detrazioni non ha, invece, toccato le detrazioni per il coniuge a carico che sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno.

La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato del tutto, poi, la detrazione teorica di 750 euro per gli altri familiari a carico . Il beneficio è rimasto in vigore solo per gli eventuali ascendenti conviventi con il contribuente.

Detrazioni sulle spese in base al quoziente familiare

Un ulteriore taglio ai benefici fiscali ha interessato le detrazioni spettanti per oneri e spese sostenute per se stessi e per gli eventuali familiari a carico che saranno basate sul quoziente familiare. In questo caso l’effetto dell’intervento si avrà soltanto con la presentazione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno, quando si inseriranno le spese detraibili e deducibili nel 730/2026. Dal taglio sono fatte salve le spese mediche e sanitarie, le detrazioni residue per interventi di ristrutturazione terminati entro il 31 dicembre 2024, così come quelle relative agli interessi passivi dei mutui concessi entro la fine dell’anno scorso.

In questo caso la sforbiciata colpisce soltanto coloro che hanno un reddito a partire da 75.000 euro, al di sotto di questa soglia tutto resta invariato rispetto al 2025.

Per chi ha redditi che superano la soglia limite, infatti, è stata prevista una spesa massima da poter portare in detrazione ed è pari a:

14.000 euro massimi di spesa per redditi tra 75.000 e 100.000 euro;

8.000 euro massima di spesa detraibile per redditi superiori ai 100.000 euro.

I valori indicati, però, saranno riconosciuti soltanto ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli a carico. Per chi non ha figli la spesa detraibile sarà ridotta della metà e per chi ha un figlio o due è fissato un limite intermedio. Nella seguente tabella riepiloghiamo il funzionamento delle detrazioni per oneri e spese effettuati dal 2025 in poi.