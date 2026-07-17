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Azioni STM crolla sotto 53 euro. Il 23 luglio si saprà se la bolla AI è scoppiata

Claudia Cervi

17 Luglio 2026 - 13:30

Semiconduttori AI in crisi. Il 23 luglio il verdetto su STM: il ciclo AI era una bolla? Per il titolo, lo scenario peggiore è a -45%.

Azioni STM crolla sotto 53 euro. Il 23 luglio si saprà se la bolla AI è scoppiata
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STMicroelectronics precipita sotto i 53 euro in avvio di seduta. Un calo del 6,70% oggi che porta il ribasso cumulato dal top del 22 giugno a 69,2 euro a -25%. La discesa mette in discussione l’intero rally che ha triplicato il suo valore in Borsa in meno di sei mesi, basato sulla fiducia cieca nel ciclo dell’AI.

Ora quella fiducia è finita, ovunque: SK Hynix crolla dell’11,5%. SoftBank cede il 6,27%. Tokyo Electron perde il 4%, Advantest il 5,93%. Il panico è globale. TSMC ha rilanciato il capex Forecast fra i 60 e i 64 miliardi di dollari. Risultati positivi, certo. Il mercato però ha visto solo il rischio: la spesa potrebbe rivelarsi eccessiva. Il mercato ha iniziato a chiedersi se i giganti dei chip sanno davvero quale sarà la domanda reale di circuiti per l’AI nei prossimi tre anni, o se stanno semplicemente muovendo capitali alla cieca, scommettendo che il ciclo non si arresti.

STM arriverà alla trimestrale del 23 luglio con le ossa già rotte. A quel punto, i target di Bank of America a 88 euro diventeranno il simbolo della follia collettiva di un mercato che voleva credere che l’AI avrebbe risolto tutto. [...]

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