Azioni SK Hynix, cosa succede. Affondano -15% alla Borsa di Seoul dopo IPO sul Nasdaq

Un’IPO stellare, quella di SK Hynix, seguita da un forte tonfo alla Borsa di Seoul. Le azioni sono affondate oggi, lunedì 13 luglio 2026, di oltre il 15%, concludendo la sessione peggiore della loro storia. Il trend segue il boom di acquisti che si sono riversati sul titolo venerdì scorso, 11 luglio, nel giorno del debutto delle azioni ADR sul Nasdaq.

L’IPO, tra le più attese a Wall Street, ha catalizzato subito l’attenzione degli investitori, confermandosi la più grande lanciata da una società non americana sulla borsa USA e la terza più imponente di sempre, dopo quella di SpaceX del 12 giugno e di Saudi Aramco.

Prese d’assalto dai buy, le azioni di SK Hynix - con ticker SKHYV, che diventerà SKHY a partire dalla giornata di domani, martedì 14 luglio 2026 - hanno concluso la loro prima seduta sul Nasdaq segnando un rally del 13%, a $168,01, rispetto al prezzo di collocamento di 149 dollari. Uno sbarco da sogno, seguito tuttavia oggi da un brusco risveglio alla borsa di Seoul, che ha sofferto per effetto dei sell sui titoli del colosso dei chip e anche su quelli di Samsung, un crollo del 9% (-8,95%, a quota 6,806.93 punti). Non solo. Le azioni SK Hynix stanno scivolando del 10% nelle contrattazioni di premercato del Nasdaq. Cosa sta succedendo? [...]