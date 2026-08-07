Attenzione risparmiatori, sta tornando la repressione finanziaria

La repressione finanziaria sta tornando protagonista silenziosa dei mercati globali, e i risparmiatori di tutto il mondo farebbero bene a prestarvi attenzione.

Non si tratta ancora di un’imposizione esplicita che costringa i cittadini ad acquistare debito pubblico, ma di un insieme di interventi indiretti che mantengono artificialmente bassi i costi di finanziamento degli Stati. L’episodio più recente che ha riportato il tema sotto i riflettori è la decisione degli Stati Uniti di sostenere lo yen giapponese attraverso un intervento congiunto, un’operazione che va ben oltre la semplice stabilizzazione di una valuta alleata.

Cosa sta accadendo esattamente?

La motivazione americana è legata al fatto che il Giappone rappresenta il principale creditore estero degli Stati Uniti, detentore di un’enorme quantità di titoli del Tesoro. Un ulteriore indebolimento dello yen avrebbe potuto spingere le autorità e gli investitori istituzionali nipponici a liquidare parte di quelle partecipazioni, facendo salire i rendimenti americani e, di conseguenza, i costi del debito pubblico di Washington. Sostenere la valuta giapponese significa quindi proteggere, almeno temporaneamente, il mercato dei Treasury e mantenere sotto controllo il costo del denaro per il governo americano. In questo contesto si inseriscono le figure di Scott Bessent, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, e di Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone, protagonisti di un dialogo che ha portato al primo intervento congiunto di questo tipo da quasi trent’anni.

La repressione finanziaria, in sostanza, consiste nel mantenere i tassi di interesse reali inferiori all’inflazione o nel canalizzare in modo più o meno soft il risparmio privato verso il debito sovrano. Storicamente è stata utilizzata con successo dopo la Seconda guerra mondiale per ridurre il rapporto debito/PIL senza ricorrere a tagli di spesa traumatici o a ristrutturazioni esplicite. Oggi, con i livelli di indebitamento pubblico tornati a record in tempo di pace in molte economie avanzate, la tentazione di ripercorrere quella strada è forte. Non si tratta più soltanto di politiche monetarie ultra-espansive, ma di un mix più sottile che include interventi valutari, regolamentazioni prudenziali, spinte verso l’investimento domestico e, in alcuni casi, un’inflazione “furtiva” che erode lentamente il potere d’acquisto dei risparmi.

La situazione nel Regno Unito

Nel Regno Unito si parla di “stealth inflation”, un meccanismo attraverso cui l’erosione del valore reale dei risparmi finanzia indirettamente lo Stato senza che i cittadini se ne accorgano appieno. Le banche centrali e i governi non dichiarano apertamente di voler tassare i risparmiatori; preferiscono “guidarli” attraverso regole di liquidità, requisiti patrimoniali per fondi pensione e assicurazioni, o semplicemente mantenendo i tassi nominali non sufficientemente elevati rispetto all’inflazione effettiva. Il risultato è lo stesso: chi detiene liquidità o obbligazioni a tasso fisso vede il proprio capitale perdere potere d’acquisto, mentre lo Stato riduce il peso reale del proprio debito.

Questa dinamica non è confinata agli Stati Uniti o al Giappone. Colpisce i portafogli di investitori in Gran Bretagna e in Europa, dove i fondi pensione e le compagnie assicurative sono spesso incentivati, quando non obbligati, a detenere quote elevate di titoli di Stato. La conseguenza è una redistribuzione silenziosa di ricchezza dai risparmiatori netti (soprattutto le fasce più anziane della popolazione) verso i debitori, in primis i governi. Chi detiene azioni, immobili o asset reali può in parte proteggersi, ma chi si affida esclusivamente a depositi bancari e obbligazioni a reddito fisso rischia di trovarsi dalla parte perdente per un periodo prolungato.

Cosa può accadere?

Questa repressione non è ancora “hard”. Non esistono, almeno per ora, obblighi diretti di acquisto di titoli pubblici da parte dei cittadini o tetti legali sui tassi. Tuttavia le spinte comportamentali e regolamentari si stanno moltiplicando. Interventi come quello a sostegno dello yen, giustificati da ragioni di stabilità finanziaria regionale e di protezione dei mercati obbligazionari, finiscono per produrre effetti collaterali che ricadono sui risparmiatori globali. Quando un grande paese aiuta il proprio principale creditore a evitare di vendere asset, sta di fatto intervenendo per tenere artificialmente bassi i costi di finanziamento, a danno di chi detiene risparmi in forma monetaria o obbligazionaria.

Nel lungo periodo, se queste pratiche si consolidassero, i mercati finanziari rischierebbero di diventare meno efficienti nell’allocazione del capitale. I tassi artificialmente compressi distorcono le decisioni di investimento, favoriscono progetti a basso rendimento e possono alimentare bolle in altri asset. Per i risparmiatori individuali il messaggio è chiaro: in un contesto di repressione finanziaria strisciante, la protezione del potere d’acquisto richiede una maggiore attenzione alla composizione del portafoglio, privilegiando strumenti capaci di generare rendimenti reali positivi e riducendo l’esposizione eccessiva a liquidità e debito sovrano a lungo termine. La storia insegna che quando gli Stati devono gestire debiti elevati, i risparmiatori sono spesso i primi a pagarne il prezzo, anche se in modo discreto e prolungato nel tempo.