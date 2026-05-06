Diciamoci la verità: la maggior parte di noi non presta molta attenzione al design delle banconote in euro, se non per controllare di avere abbastanza contante nel portafoglio. Ma il 2026 segna il punto di non ritorno, la rivoluzione estetica della nostra moneta è ufficialmente entrata nel vivo.

La Banca Centrale Europea (BCE) sta per mandare in pensione i vecchi ponti e le finestre anonime per fare spazio a un’identità più umana, naturale e culturale. Presto, nel tuo portafoglio, potresti trovare il volto di Maria Callas o il volo di un Martin Pescatore.

Perché arrivano nuove banconote in euro?

L’idea di rinnovare la veste grafica è nata nel 2022, a vent’anni dal debutto dell’euro. Ma non è solo un restyling estetico.

Le banconote attuali sono «invecchiate» tecnologicamente, così i nuovi biglietti avranno funzionalità di sicurezza di ultima generazione per rendere la contraffazione pressoché impossibile. Ma tra i motivi spicca anche la necessità di un’identità comune. L’architettura anonima delle banconote attuali (ponti e finestre che non esistono realmente) lascerà il posto a simboli in cui i cittadini possono rispecchiarsi.

Dopo aver consultato oltre 365.000 cittadini, la BCE ha stretto il cerchio su due temi principali che si fonderanno o si alterneranno nei nuovi layout

I temi delle nuove banconote

Il processo di selezione, culminato nel 2025 con il concorso per i bozzettisti, ha portato sul tavolo della Commissione due proposte rivoluzionarie:

1) Cultura europea

Il tema celebra le eccellenze che hanno reso grande l’Europa nel mondo. Ecco chi e cosa potremmo vedere:

Taglio Protagonista (Fronte) Scenario (Retro) €5 Maria Callas Artisti di strada, musica e teatro €10 Ludwig van Beethoven Festival musicali e cori giovanili €20 Marie Curie Scuole, libri e il mondo della ricerca €50 Miguel de Cervantes Biblioteche e il piacere della lettura €100 Leonardo da Vinci Musei, arte urbana e contemporanea €200 Bertha von Suttner Piazze pubbliche come luoghi di incontro



2) Fiumi e uccelli



Un omaggio alla biodiversità e alla resilienza del nostro continente, un promemoria costante della lotta al cambiamento climatico: Taglio Protagonista €5 Sorgente montana e il picchio muraiolo €10 Cascate e il martin pescatore €20 Valli fluviali e colonie di gruccioni €50 Fiumi sinuosi e la cicogna bianca €100 Zone umide e l’avocetta €200 Onde oceaniche e la sula bassana

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Come saranno i nuovi euro?

In attesa della presentazione dei nuovi design, Money.it ha realizzato dei render su come potrebbero apparire le nuove banconote. Le immagini sono presenti in queste guide:

Le banconote da 500 euro non fanno parte del restyling. Già fuori produzione dal 2019, la BCE ha già comunicato che non verrà riprogettata per la nuova serie, segnando la fine di un’era per il biglietto viola.

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Quando arriveranno le nuove banconote?

Siamo nell’anno chiave. La BCE sta raccogliendo i feedback finali dei cittadini sui bozzetti grafici definitivi. Entro la fine dell’anno, il Consiglio Direttivo deciderà il design finale. Una volta scelto il disegno, inizierà la produzione industriale negli 11 siti di stampa in Europa.

Le nuove banconote entreranno gradualmente in circolazione tra qualche anno.

Le vecchie banconote saranno ancora valide?

Non c’è alcuna fretta di cambiare i vecchi euro. Le banconote attuali con ponti e finestre continueranno ad avere corso legale per molto tempo e convivranno con le nuove fino a completa sostituzione.