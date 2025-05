Ecco come sarà la prossima banconota da 100 euro

Le banconote da 100 euro cambiano volto, come tutte le altre della valuta.

La Banca centrale europea sta lavorando alla nuova versione delle banconote in euro, che non sarà in circolazione prima del 2026. Il Consiglio direttivo della Bce ha selezionato due temi, ognuno dei quali prevede i nuovi simboli per ogni taglio. Soltanto nel corso del 2026 saranno comunicati i disegni definitivi, dopo l’apposito concorso grafico per il quale deve essere istituita una commissione giudicante entro la fine di quest’anno.

La curiosità per il nuovo aspetto della banconota da 100 euro è tanta e non è affatto facile portare pazienza fino alle comunicazioni ufficiali della Bce. Allo stesso tempo, non si può pretendere di velocizzare questo processo, che è molto delicato e deve avvenire seguendo minuziosamente la procedura supervisionata dalla Bce. Per avere un’anteprima della nuova banconota da 100 euro, tuttavia, non è necessario attendere anni. Ecco come sarà.

La nuova banconota da 100 euro, tema “cultura europea” Uno dei due temi selezionati dal Consiglio direttivo della Bce, con il contributo di gruppi multidisciplinari di esperti e i sondaggi d’opinione di 365.000 cittadini, è “cultura europea”. Come si evince dal nome, questo tema propone di celebrare i luoghi di cultura e condivisione che caratterizzano l’Unione europea, ma al contempo anche i personaggi europei più illustri nel campo culturale e artistico. Per ogni taglio è stato già selezionato un nome, attingendo dal mondo della musica, dell’arte, della letteratura e della scienza. Personaggi della cultura europea che hanno cambiato la storia e segnato cambiamenti importanti in tutto il mondo. Per la banconota da 100 euro, il taglio più grande che la Bce metterà in circolazione dopo quella da 200 euro, viene scelto uno dei più grandi geni dell’umanità. Ovviamente, Leonardo da Vinci. Scienziato, inventore e artista, la mente eccelsa che ha spaziato con talento e ingegno in tutti i campi dello scibile umano. Il poliedrico artista toscano sarà disegnato sul fronte della nuova banconota da 100 euro, grazie alle numerose informazioni e rappresentazioni di Da Vinci, con la lunga chioma e la folta barba che lo rendono caratteristico e immediatamente riconoscibile. Il fronte della banconota sarà quindi dedicato a musei e mostre, perciò l’aspetto sarà simile a questo. Ovviamente non è possibile sapere già con precisione quale sarà il disegno e lo stile scelto per la nuova banconota da 100 euro, ma l’idea di base è quella rappresentata. Sul retro della banconota, invece, avremo degli esempi di arte urbana simbolo dell’Ue, con bambini e adulti ritratti intenti ad ammirarli.