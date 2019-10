Offerte lavoro in banca: Unicredit e BNL assumono. Come candidarsi

Unicredit e BNL assumono laureati in vari settori e su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione molte opportunità lavorative a partire da ottobre 2019.

Per chi fosse alla ricerca di un’offerta di lavoro in banca, le due società offrono un contesto lavorativo capace di valorizzare i dipendenti e le loro aspirazioni. Il gruppo BNP Paribas, proprietario di BNL, è infatti stato premiato come impresa con la più alta qualità nelle strategie di gestione delle risorse umane, per il sesto anno consecutivo.

Vediamo le offerte di lavoro Unicredit e BNL i profili ricercati e come inviare la propria candidatura

Offerte lavoro Unicredit ottobre 2019: posizioni aperte e requisiti

Unicredit ha all’attivo numerose offerte di apprendistato, stage e tirocinio finalizzate all’inserimento dei giovani in azienda. Le proposte riguardano diversi settori in vari settori, ecco la lista delle offerte di lavoro:

Consulenti di agenzia a Milano, Torino, Bologna, Modena, Verona, Roma, Napoli, Palermo. La selezione è rivolta a giovani laureati da assumere in apprendistato, formatisi in materie economiche o giuridiche o della comunicazione. Età massima di 29 anni.

di agenzia a Milano, Torino, Bologna, Modena, Verona, Roma, Napoli, Palermo. La selezione è rivolta a giovani laureati da assumere in apprendistato, formatisi in materie economiche o giuridiche o della comunicazione. Età massima di 29 anni. Internship CTS Commercial Banking , CIB Markets-PIP Internal Network , COO Business Management Internship a Milano.

, , a Milano. Stage Procurement Transformation Team, Stage Curriculare Product Development, Services & New Solutions Development, Tirocinio Curriculare Group Identity & Communication Business Management sono invece le offerte di stage e tirocinio su Milano.

Offerte lavoro BNL ottobre 2019: posizioni aperte e requisiti

La selezione si rivolge a personale laureato e/o con esperienza nel settore, per ricoprire i seguenti ruoli:

Consulenti per clienti privati di BNL in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna, Veneto, Lombardia. I profili ricercati sono laureati in discipline economiche o ingegneria con esperienza nel settore commerciale o bancario.

privati di BNL in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna, Veneto, Lombardia. I profili ricercati sono laureati in discipline economiche o ingegneria con esperienza nel settore commerciale o bancario. Consulenti clienti privati di BNL appartenenti alle categorie protette , la ricerca si estende a tutto il territorio nazionale.

, la ricerca si estende a tutto il territorio nazionale. Consulente alla clientela a Biella. La selezione è rivolta a diplomati o laureati con 3 o 5 anni di esperienza in mansioni affini.

a Biella. La selezione è rivolta a diplomati o laureati con 3 o 5 anni di esperienza in mansioni affini. Responsabile sviluppo e relazioni imprese a Novara, Cuneo, Torino. I profili ricercati sono laureati con almeno 3 anni di esperienza nel settore.

e relazioni imprese a Novara, Cuneo, Torino. I profili ricercati sono laureati con almeno 3 anni di esperienza nel settore. Application Specialist junior , Product Specialist , System Manager , It Application Asset Manager , Production Analyst , System Administrator a Roma. La selezione è rivolta a laureati in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale.

, , , , , a Roma. La selezione è rivolta a laureati in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale. Addetto centro sviluppo relazioni clientela a Roma, Bologna, Prato, Venezia Mestre.

Il gruppo offre periodicamente anche stage per giovani laureati finalizzati all’inserimento in azienda.

Lavorare in Unicredit e BNL: come candidarsi

Entrambe le società rendono disponibile online sui rispettivi siti un form tramite cui è possibile accedere alle selezioni, nonché una breve guida al superamento delle stesse.

Il gruppo BNP Paribas, ha creato due tipi di test attitudinali differenti in base alle caratteristiche del profilo ricercato. In base al tipo di esperienza maturata, infatti, si sosterrà un test psico-attitudinali e di inglese, una prova di gruppo e un colloqui individuali con i referenti Risorse Umane e della struttura di destinazione, per chi ha meno di 2-3 anni di esperienza. Per chi invece avesse già lavorato nel settore, la selezione si baserà su due colloqui individuali: uno con i referenti Risorse Umane e un altro con i referenti della struttura di destinazione.

Nel caso si fosse interessati alle offerte di lavoro proposte da Unicredit invece la selezione avverrà tramite curriculum vitae, certificazione del livello di inglese e conseguente colloquio, nel caso si superino con successo le prime due fasi di selezione.

