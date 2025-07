I Paesi con più posti di lavoro in Europa cercano italiani. Busta paga alta e vivi meglio

In Europa ci sono diversi Paesi dove non solo trovare lavoro è più facile, vista la disponibilità di molti posti vacanti: qui infatti, lo stipendio medio è nettamente più alto rispetto all’Italia e la qualità della vita raggiunge livelli tra i più alti al mondo.

Sono destinazioni dove la carenza di manodopera spinge aziende e istituzioni ad aprire le porte ai lavoratori stranieri, italiani compresi. Nel dettaglio, secondo i dati Eurostat e i più recenti report economici, Belgio, Paesi Bassi e Austria figurano tra gli Stati con il maggior numero di posti vacanti, soprattutto in settori come sanità, costruzioni, logistica, industria e IT.

Non solo: in questi Paesi si guadagna meglio e si vive con standard elevati, come confermato anche dal World Happiness Report 2025, dove queste nazioni si posizionano stabilmente nella parte alta della classifica europea per benessere e soddisfazione di vita. Quindi, se stai valutando l’opportunità di una carriera all’estero, caratterizzato da un futuro più sereno e uno stipendio più alto, questi tre Paesi europei potrebbero essere l’occasione giusta per te.

In questi Paesi, il problema non è la mancanza di opportunità, bensì la difficoltà di trovare persone pronte a ricoprire determinate posizioni, sia per mancanza di competenze specifiche che per la scarsa attrattiva di alcuni mestieri fra i lavoratori locali. Ecco perché cresce l’attenzione verso i lavoratori stranieri, italiani compresi, considerati una risorsa preziosa per colmare i vuoti lasciati aperti sul mercato.

In Belgio , ad esempio, il tasso di posti vacanti è arrivato al 4,7% . Le aziende faticano a trovare personale soprattutto nella sanità , nell’ edilizia , nei trasporti , nella logistica e nel settore IT , dove la domanda di professionisti qualificati supera di gran lunga l’offerta locale. Anche i Paesi Bassi registrano un tasso molto alto, pari al 4,5% . Qui la difficoltà a reperire lavoratori riguarda comparti fondamentali per l’economia olandese come la ristorazione , il turismo , la sanità , la tecnologia e la manifattura avanzata . L’ Austria , invece, si attesta poco sotto, con un tasso di posti vacanti del 4,4% , e mostra una forte richiesta di figure professionali nel turismo , nell’ industria metalmeccanica , nella sanità e in ruoli tecnici altamente specializzati .

Si guadagna di più e si vive meglio

Non è solo la quantità di offerte di lavoro a rendere Belgio, Paesi Bassi e Austria delle mete così ambite per chi sogna un futuro all’estero. A fare davvero la differenza sono gli stipendi più alti e la qualità della vita sensibilmente migliore rispetto all’Italia.

Secondo l’analisi pubblicata dal Corriere della Sera sulla classifica europea degli stipendi reali, in tutti e tre questi Paesi i lavoratori guadagnano più che in Italia sia in termini nominali sia soprattutto in termini di potere d’acquisto. In Belgio, ad esempio, la retribuzione media annuale supera i 46.000 euro lordi, mentre nei Paesi Bassi si sfiorano i 50.000 euro, con salari minimi tra i più alti d’Europa. Anche l’Austria offre stipendi competitivi, con valori medi che arrivano a poco meno di 64.000 euro annui in diversi settori qualificati, cifre decisamente superiori ai circa 32.000 euro medi lordi italiani.

Ma non ci sono solo fattori economici: secondo il World Happiness Report 2025, Belgio, Paesi Bassi e Austria si collocano stabilmente nella parte alta della classifica mondiale per benessere e soddisfazione di vita. Servizi pubblici efficienti, sanità di qualità, maggiore equilibrio tra lavoro e tempo libero e un forte senso di sicurezza sociale contribuiscono a rendere la quotidianità molto più serena rispetto a quella italiana. Vivere in questi Paesi significa avere accesso a infrastrutture moderne, a una burocrazia più snella e a una rete di welfare che supporta davvero chi lavora e chi ha famiglia.