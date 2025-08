Il lavoro dei sogni deve essere divertente, stimolante e promettere buoni guadagni. Ognuno considera poi le proprie esigenze personali, di tempo e organizzazione, la vocazione e l’attitudine e tutte le molteplici variabili in gioco. Ma è difficile non considerare un’occupazione che risponde a queste caratteristiche.

Non è però altrettanto semplice capire quali lavori sono effettivamente così appetibili, soprattutto se si vuole uscire dagli schemi ordinari (sia quelli tradizionali che le nuove professioni tutte al digitale). Concedere un’occasione a posizioni all’apparenza bizzarre o poco soddisfacenti può però rivelarsi remunerativo, oltre che piacevole. A tal proposito, l’ampia community interattiva di BuzzFeed ha mostrato diverse opinioni condivise tra le preferenze individuali di ogni utente.

Secondo loro, ci sono almeno 21 lavori da sogno che ti fanno guadagnare tanti soldi senza stancarti o quanto meno non avvertendo troppo lo stress. Non si tratta di veri e propri progetti di vita, ma di spunti che vale la pena considerare per ampliare i propri orizzonti.

I 21 lavori da sogno secondo gli utenti Secondo il recente sondaggio, i migliori 21 lavori sono: testare servizi alberghieri;

scrivere quiz;

dormire di professione;

cioccolataio;

assaggiatore di cioccolato;

scegliere il nome degli smalti;

doppiatore e narratore di audiobook;

coccolare i panda;

preparare cocktail personalizzati;

prendersi cura dei cani;

costruire protesi per il trucco degli effetti speciali cinematografici e teatrali;

scrivere di viaggi;

critico cinematografico;

personal shopper;

assaggiatore di gelati;

tester di montagne russe;

designer di giochi e costruzioni (Lego in particolare);

scegliere il nome dei gusti di gelato;

costruire e progettare auto;

argentiere;

scienziato. Proprio come anticipato, ci sono alcune risposte stravaganti, ma con qualche adattamento si può trovare ispirazione anche da queste proposte. Approfondiamo di seguito le prime posizioni della classifica. leggi anche 10 professioni perfette per lavorare poco e guadagnare molto

Testare servizi alberghieri Il tester è uno dei lavori maggiormente citato dagli utenti e copre un’ampia gamma di prodotti e servizi. Al primo posto ci sono all’unanimità i servizi alberghieri e delle strutture ricettive, che permettono di viaggiare, coccolarsi tra spa e piscine, degustare cibo e bevande, non soltanto gratis ma addirittura venendo pagati. Di fatto, questa non è un’eventualità del tutto impossibile, ma è molto difficile trovare questo genere di occasioni e soprattutto costruirsi un’occupazione stabile. Bisogna quindi fare attenzione a tutti gli annunci delle strutture ricettive, alcuni dei quali vengono ripresi anche da noi di Money.it, per non lasciarsi scappare nessuna occasione. L’alternativa a lungo termine più simile riguarda il mondo degli influencer, dove la retribuzione viene soprattutto dalla promozione dei servizi, ma il concetto alla base non è tanto differente. leggi anche Quanto guadagna un influencer in Italia nel 2025

Scrivere indovinelli, quiz ed enigmi Scrivere le domande dei quiz, gli enigmi e gli indovinelli sembra molto divertente, soprattutto se si riesce a unire questo lavoro alle proprie attività preferite. Qualsiasi hobby si presta, come film, serie TV, opere d’arte, libri, monumenti e molto altro ancora. Gli utenti hanno citato i giochi stile “Jeopardy”, ma è possibile allargare il campo, anche fino alla creazione di giochi da tavolo, enigmistica e similari. Naturalmente, le competenze richieste cambiano a seconda del progetto, ma abbracciare questa strada può sempre rivelarsi un modo per arrotondare con le proprie passioni.

Dormire di professione Gli annunci di lavoro per dormire sono tra quelli che fanno più scalpore. In alcuni casi si tratta di testare determinati prodotti e servizi, altri di concorsi a premi e sfide. In ogni caso, opportunità di questo tipo sono ben più frequenti di quanto si potrebbe pensare. Per essere pagati per dormire bisogna però sottostare alle condizioni dell’annuncio scelto ed essere disposti a viaggiare. Non si tratta comunque di un lavoro che permette di essere autonomi economicamente, almeno in generale.

Cioccolataio e assaggiatore di cioccolato Al quarto posto arriva un vero e proprio mestiere da riscoprire, quello del cioccolataio. Non solo un pasticcere, ma un professionista specializzato in uno dei cibi più amati di tutto il mondo. Servono costanza e impegno per spiccare in questo mondo, ma la ricompensa può essere grandiosa. Non a caso, direttamente al quinto posto della classifica troviamo l’assaggiatore di cioccolato. leggi anche I lavori più pagati al mondo, l’elenco delle professioni dove si guadagna di più