Quanto si guadagna in Vaticano? Gli stipendi dei dipendenti

Nel cuore della Città del Vaticano si celano arte, fede e spiritualità, ma anche una realtà economica e lavorativa spesso poco conosciuta: gli stipendi dei dipendenti vaticani. Tra nuove procedure digitali e riforme finanziarie, il mondo del lavoro nella Santa Sede si è fatto sempre più trasparente negli ultimi anni. A partire da ottobre 2023, la Segreteria per l’Economia ha rivoluzionato le modalità di candidatura con la sezione online “Lavora con noi”, semplificando l’accesso a posizioni aperte per personale laico.

Tuttavia, accanto alle opportunità, persiste un nodo critico: molte buste paga non sono più aggiornate e restano agganciate a parametri vecchi e inadeguati per il costo della vita attuale. Insomma, la credenza per cui «in Vaticano si guadagna meglio» non è sempre vera. Anzi.

Cerchiamo, quindi, di capire come avviare una carriera nella Santa Sede, dando uno sguardo dettagliato sugli stipendi dei dipendenti in Vaticano oggi, alla luce delle ultime novità normative.

L’ingresso nel mondo del lavoro vaticano oggi è strutturato, aperto e accessibile. La svolta è arrivata, come detto, con il lancio, il 24 ottobre 2023 , della sezione “Lavora con noi” sul sito della Segreteria per l’Economia , che rende pubbliche le posizioni aperte e consente di inviare candidature online , sia mirate sia spontanee . Questo nuovo sistema rientra in un più ampio progetto di rinnovamento delle procedure di reclutamento, voluto per assicurare trasparenza, competenza e senso etico nel personale che accompagna il Papa e la Curia .

Gli stipendi dei dipendenti in Vaticano oggi

Il tema cruciale per molti aspiranti e attuali dipendenti riguarda gli stipendi in Vaticano: cosa si guadagna davvero e come si confronta con la vita reale?

Retribuzione di base per livelli Nel recente aggiornamento delle Norme per il conglobamento dell’aggiunta speciale di indicizzazione nella retribuzione base (in vigore dal gennaio 2024), sono state definite le fasce salariali lordo annuo per dieci livelli. Le cifre vanno da 18.977 € per il livello I fino a 34.159 € per quello X, distribuite su 13 mensilità. Sebbene siano numeri indicativi, offrono uno standard di riferimento per i candidati. Nel dettaglio, quindi, per il personale in servizio appartenente alle diverse Amministrazioni della Santa Sede e al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano sono garantiti stipendi base a seconda del livello con il quale si viene assunti. Livello X: 34.159,32 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello IX: 32.261,58 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello VIII: 30.363,84 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello VII: 28.466,1 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello VI: 26.568,36 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello V: 24.670,62 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello IV: 23.252,88 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello III: 21.824,01 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello II: 20.400,77 euro annui lordi.

euro annui lordi. Livello I: 18.977,4 euro annui lordi. Tuttavia, queste cifre esprimono solo il livello base e non includono scatti di anzianità, beneficio per responsabilità, indennità occasionali o bonus straordinari.