Le aziende statali assumono senza concorso, ecco l’elenco completo

Per lavorare in una grande azienda legata allo Stato non è sempre necessario iscriversi a un concorso pubblico, studiando per una prova scritta e attendendendo con ansia la pubblicazione di una graduatoria.

Accanto alle amministrazioni pubbliche, infatti, esiste un vasto insieme di società nelle quali lo Stato detiene direttamente o indirettamente una quota del capitale. Parliamo di realtà molto diverse tra loro, attive nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, della finanza, delle telecomunicazioni e dei servizi digitali, le quali pur avendo un azionista pubblico restano nella maggior parte dei casi società di diritto privato e i loro dipendenti non acquisiscono lo status di dipendenti pubblici.

Ciò significa che per candidarsi può essere sufficiente consultare la sezione “Lavora con noi”, dove rispondere a un annuncio e poi sperare di superare una selezione composta dalla valutazione del Curriculum Vitae e da uno o più colloqui. In altri casi, soprattutto nelle società sottoposte a controllo pubblico, è invece prevista la pubblicazione di un avviso di selezione aperto a tutti. [...]