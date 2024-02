3 novità da conoscere per iniziare la giornata dei mercati

I mercati oggi hanno iniziato gli scambi per lo più in ribasso, con l’attenzione degli investitori su almeno 3 notizie e fattori cruciali che possono influenzare gli scambi odierni e della settimana.

Le azioni asiatiche hanno archiviato la sessione in rosso, poiché il rally in Cina ha vacillato e l’attenzione si è spostata su una serie di dati sulla crescita e sull’inflazione Usa che stanno per essere pubblicati nei prossimi giorni.

“Misti ed esitanti sono buone parole per descrivere i mercati di oggi”, secondo Matt Simpson, uno stratega di mercato senior del City Index.

Intanto, l’economia globale dovrebbe assistere a un atterraggio morbido, hanno affermato i capi finanziari in una bozza della dichiarazione di chiusura del G20 di questa settimana in Brasile, citando una disinflazione più rapida del previsto come uno dei rischi al rialzo.

In questo contesto finanziario ricco di spunti e di incertezze, i mercati oggi partono da 3 notizie da conoscere assolutamente per comprendere il sentiment dominante nelle Borse.

1. Liquidazione Country Garden

Le azioni cinesi sono scivolate anche a causa del perdurare di preoccupazioni sul settore immobiliare dopo che è stata presentata una petizione di liquidazione contro lo sviluppatore Country Garden.

Il colosso cinese indebitato ha dichiarato mercoledì che è stata presentata un’istanza di liquidazione contro di essa per il mancato pagamento di un prestito di 205 milioni di dollari, offuscando le sue prospettive di risanamento del debito e minando gli sforzi di Pechino per ripristinare la fiducia nel settore immobiliare.

Una liquidazione di Country Garden aggraverebbe la crisi del comparto, metterebbe a dura prova i suoi finanziatori onshore e potrebbe ritardare la prospettiva di una ripresa non solo del mercato immobiliare, ma dell’intera economia cinese.

La petizione arriva un mese dopo quella del China Evergrande Group, il promotore immobiliare più indebitato al mondo con oltre 300 miliardi di dollari di passività, è stato liquidato da un tribunale di Hong Kong.

2. Apple cancella il progetto auto elettrica

Apple sta prendendo tempo con le sue ambizioni relative ai veicoli elettrici. Il produttore di iPhone sarebbe infatti in procinto di annullare uno sforzo decennale per costruire un’auto elettrica, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg.

Si tratterebbe della fine di dei progetti più ambiziosi della storia dell’azienda. Apple ha fatto la rivelazione internamente martedì, sorprendendo i quasi 2.000 dipendenti che lavorano al progetto, hanno riferito alcune fonti.

3. Tutti in attesa di questo dato Usa

L’attenzione degli investitori è tutta sull’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) di gennaio, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, prevista per giovedì 29 febbraio. Si prevede che il PCE sia aumentato dello 0,3% su base mensile, leggermente in rialzo rispetto al +0,2% osservato a dicembre, secondo un sondaggio Reuters.

Altri dati in uscita questa settimana che potrebbero aiutare a modellare le aspettative della Fed includono la seconda stima del prodotto interno lordo, delle richieste di sussidio di disoccupazione e dell’attività manifatturiera.

Negli ultimi giorni i politici della Fed si sono opposti al taglio dei tassi troppo presto, con la governatrice Michelle Bowman che martedì ha dichiarato di non avere fretta di diminuire il costo del denaro, in particolare per i rischi al rialzo per l’inflazione che potrebbero bloccare i progressi o addirittura causare una ripresa della pressione sui prezzi.