A chi non è mai capitato di ritrovarsi all’ultimo senza aver ancora organizzato le proprie vacanze? Ci sono gli eterni indecisi che fanno scorrere mesi senza prendere una decisione definitiva e negli ultimi giorni prima della partenza temono di spendere un capitale. Ma anche chi attende di proposito, per approfittare dei pacchetti last minute su mete ricercate.

In ogni caso, oggi a darti una grossa mano può esserci la tecnologia. Esistono numerose app per smartphone che, se ben sfruttate, ti aiutano a prenotare la vacanza dei sogni senza dover rinunciare a nulla e senza dover spendere troppo. Sei curioso di conoscerle tutte?

In questa guida, ti elenchiamo 6 app che non possono proprio mancare per l’organizzazione delle tue ferie ideali. Sono tutte gratuite e disponibili all’interno dell’App Store di iOS e del Play Store di Android.

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1. Skyscanner

Skyscanner è l’app migliore in assoluto per confrontare voli e hotel in un’unica soluzione. Non sono previste commissioni di servizio da pagare ed è incluso il confronto delle tariffe di centinaia di compagnie aeree e agenzie online. Con la possibilità di venire reindirizzati direttamente alla prenotazione sul sito del fornitore con un tap.

Per poter iniziare subito, ti basta inserire luogo di partenza, destinazione e date. Trovi anche l’opzione Mese intero per vedere i giorni più economici. L’app ti restituisce in pochi istanti un elenco di opzioni ordinabili per prezzo, durata o orario.

Molto utile la feature Drops, che indica ogni giorno voli in partenza dal proprio aeroporto il cui prezzo è sceso di almeno il 20%. Ci sono poi i classici Avvisi di prezzo se salvi un volo o un hotel tra i tuoi preferiti.

Come detto, l’app è completamente gratuita e la trovi sia su App Store sia sul Play Store di Google. Non vengono nemmeno applicate commissioni, il prezzo che vedi è quello del fornitore presso cui potrai concludere l’acquisto.

2. HotelTonight

Se non hai bisogno di organizzare un’intera vacanza, ma magari un semplice weekend in un’altra città, quello che ti serve davvero è un hotel in cui soggiornare da prenotare all’ultimo minuto. Qui entra in gioco HotelTonight, app di proprietà di Airbnb pensata proprio per vedere le camere libere rimaste agli hotel, con tariffe scontate.

L’applicazione mostra ogni giorno un’offerta speciale su una camera d’albergho in sconto, oltre a un catalogo di alberghi con disponibilità per la notte stessa o per i giorni successivi. Molto apprezzato il programma fedeltà HT Perks, che premia gli utenti abituali con sconti crescenti.

C’è anche il risparmio geolocalizzato, uno strumento che mostra offerte aggiuntive sugli hotel nelle vicinanze di chi sta già usando l’app in una città e la garanzia del prezzo che accredita crediti HT se si trovano altrove tariffe più basse per le stesse condizioni.

L’app è gratuita e, secondo i dati ripresi da alcune analisi, dà modo di risparmiare fino al 27% rispetto ai due principali siti di prenotazione concorrenti. Chi prenota sull’app riceve inoltre il 10% del valore della prenotazione come credito utilizzabile su Airbnb.

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Sicuramente conoscerai già Booking.com, l’app più scaricata per hotel e case vacanza. A maggior ragione oggi, grazie al programma Genius che sblocca sconti automatici e altri vantaggi (es. colazione gratuita) con l’aumentare delle prenotazioni con lo stesso account.

Genius è gratuito e ha 3 livelli. Già dopo aver creato un profilo si ottiene il Livello 1, con il 10% di sconto su strutture con etichetta blu Genius. Dopo 5 prenotazioni in 2 anni si sale al Livello 2 con sconti fino al 15% e vantaggi come colazione gratuita o upgrade della camera.

Con 15 prenotazioni in 2 anni si va al Livello 3, con sconti fino al 20%. Quando disponibili, gli sconti vengono applicati direttamente in fase di prenotazione. E se attivi anche l’opzione Prenota ora, paga alla struttura, potrai bloccare la tariffa senza addebiti immediati.

Per il resto, l’app ha il classico funzionamento di un qualsiasi portale di prenotazione. Ti basta inserire il luogo di destinazione e le date di tuo interesse, insieme a filtri utili come bagno privato, piscina, colazione inclusa, culla per bebè e tanto altro.

Già dal nome, puoi capire quanto lastminute.com possa tornarti utile per organizzare una vacanza all’ultimo. Parliamo infatti di un’app che propone offerte a tempo per chi vuole partire subito. Il modello di business in questione punta più sui pacchetti volo+hotel che sulle prenotazioni singole, per massimizzare il risparmio.

Aprendo l’app, si trovano offerte con countdown visibile che segnala il tempo residuo per prenotare a quel prezzo. Le tariffe dei pacchetti sono più convenienti, grazie ad accordi negoziati direttamente con compagnie aeree e hotel partner.

Tra le funzionalità più usate, segnaliamo la gestione centralizzata di voli, hotel, noleggio auto e pacchetti vacanza, oltre all’area personale con dettagli del volo e carta d’imbarco. C’è anche l’opzione Prenota ora, paga dopo per bloccare il prezzo, versare un deposito iniziale e pagare il resto prima della partenza.

L’app è gratuita e la trovi sugli store di iOS e di Android. Col software per smartphone si ottengono sconti dedicati sulla prima prenotazione, oltre a prezzi esclusivi non visibili dal browser.

5. Ryanair

Se desideri organizzare una vacanza in Europa spendendo il meno possibile, per l’aereo puoi affidarti all’app ufficiale di Ryanair, il canale più diretto per trovare le tariffe della compagnia in tempo reale. Ci sono anche pagine per gestire la prenotazione e per accedere a vendite flash per gli utenti registrati.

Di base, tramite l’app si possono inserire le destinazioni desiderate, le date e confrontare più tariffe. Ma non solo, perché completato l’acquisto c’è il tasto per effettuare il check-in online, per ricevere la carta d’imbarco digitale e per aggiungere servizi extra come un bagaglio o attrezzatura sportiva.

Per risparmiare davvero ti serve l’account myRyanair, gratuito e che ti permette di accedere a offerte speciali e accesso anticipato alle vendite flash. Da provare anche il servizio Ryanair Rooms Flight Credit, che restituisce un credito di volo pari al 5% del valore di ogni prenotazione di alloggio Ryanair Rooms effettuata tramite l’account myRyanair.

Anche in questo caso, l’app è completamente gratuita e la trovi sia su App Store sia su Play Store. Le tariffe sono generalmente le stesse della pagina web da browser, con la comodità di poter gestire però tutto dal tuo telefono.

6. Omio

Chiudiamo questo speciale elenco di app per organizzare una vacanza last minute con Omio, un servizio che ti permette di confrontare treni, bus, voli e traghetti in qualche istante. Una feature utile per capire quali mezzi conviene prendere tra tempo e prezzo.

Dopo averla scaricata, ti basta inserire partenza, destinazione, date e numero di passeggeri. L’app confronta oltre 2.000 compagnie di trasporto e ti mostra risultati ordinabili per rapporto qualità-prezzo, tariffa più bassa, durata o orario di partenza.

Una funzione parecchio utile se hai in mente di organizzare un weekend all’ultimo è la ricerca multimodale automatica. Di cosa si tratta? Di uno strumento che propone combinazioni di più mezzi per coprire il tragitto, quando non ci sono soluzioni dirette.

Trovi l’applicazione gratis su Android, iPhone e iPad. Possono venire applicate commissioni di servizio in alcuni casi, ecco perché conviene sempre controllare il prezzo finale prima di confermare il pagamento. Conclusa la transazione, i biglietti sono in app come codici QR utilizzabili anche offline.