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Bancomat all’estero, conviene pagare in euro o nella valuta locale?

Emanuela Ceccarelli

26 Luglio 2026 - 11:00

Pagamenti e prelievi bancomat all’estero: meglio scegliere la conversione in euro o pagare nella valuta locale? Ecco come funziona la conversione dinamica (DCC) e come evitare spese extra in viaggio.

Bancomat all’estero, conviene pagare in euro o nella valuta locale?
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Quando questo avviene fuori dalla zona euro, il terminale offre spesso la possibilità di scegliere la moneta di addebito tra euro e valuta locale del Paese in cui ci si trova. Selezionare l’euro potrebbe sembrare la scelta più conveniente, poiché mostra subito l’importo esatto che verrà detratto dal conto. Tuttavia, dal punto di vista economico, questa opzione comporta quasi sempre un sovrapprezzo non indifferente.

Cos’è la Conversione Dinamica della Valuta (DCC)

La possibilità di scegliere la valuta al momento del pagamento è regolata dal sistema Dynamic Currency Conversion (DCC), un servizio finanziario integrato nei terminali di pagamento e negli ATM internazionali. Quello che non tutti sanno è che, quando si seleziona l’addebito in euro, il calcolo del cambio non viene effettuato dalla propria banca o dal circuito della carta, bensì dall’istituto finanziario che gestisce il POS o lo sportello estero. Il gestore del terminale applica un tasso di cambio autonomo a cui aggiunge una commissione di margine (markup). Questo servizio garantisce la certezza immediata dell’importo convertito, ma comporta costi decisamente più alti per l’acquirente.

Perché conviene sempre scegliere la valuta locale

La regola generale per la gestione dei pagamenti internazionali è selezionare sempre la valuta del Paese in cui ci si trova. Scegliendo la valuta locale, infatti, la conversione viene delegata al circuito internazionale della propria carta di pagamento e alla propria banca d’origine:

  • Tasso di cambio ufficiale: i circuiti internazionali utilizzano tassi di cambio interbancari molto vicini ai valori effettivi di mercato.
  • Costo della conversione dinamica (DCC): il tasso applicato direttamente dai POS esteri quando si sceglie l’euro include solitamente una maggiorazione compresa indicativamente tra il 3% e il 10% rispetto al tasso reale di mercato.

Anche considerando eventuali commissioni per operazioni in valuta estera previste dal proprio contratto bancario italiano, il costo totale della transazione rimane quasi sempre inferiore rispetto all’opzione DCC in euro.

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Gestione dei prelievi agli sportelli bancomat (ATM)

Durante i prelievi di contante all’estero, l’interfaccia degli sportelli bancomat potrebbe generare ambiguità. I messaggi a schermo chiedono solitamente di scegliere tra:

  • ‘With conversion’ (Con conversione) / ‘Accept conversion’ (Accetta conversione)
  • ‘Without conversion’ (Senza conversione) / ‘Decline conversion’ (Rifiuta conversione)

Selezionando ‘Senza conversione’ o ‘Rifiuta conversione’ non si annulla l’operazione di prelievo. Questa scelta indica semplicemente al sistema che si desidera prelevare rifiutando il tasso di cambio proposto dall’ATM, demandando la conversione alla propria banca d’origine al tasso standard. Inoltre, soprattutto nelle mete turistiche, è bene distinguere tra gli ATM degli istituti bancari tradizionali e gli sportelli automatici indipendenti (spesso situati in stazioni, aeroporti o punti di grande affluenza), che tendono ad applicare commissioni fisse e margini di cambio più elevati.

Quando l’addebito in euro può essere valutato

In alcuni rari casi la conversione in euro al momento del pagamento può risultare neutrale o addirittura preferibile. Se la propria banca applica costi fissi e percentuali molto alte sulle operazioni in valuta extra-euro, per esempio, la differenza di prezzo rispetto alla conversione DCC del POS riduce il vantaggio complessivo. Inoltre, nei viaggi di lavoro si potrebbe avere la necessità di registrare una nota spese con un importo certo e definitivo in euro nello stesso giorno dell’operazione. In questo caso, la necessità può giustificare il maggior costo del servizio.

Cosa verificare prima di un viaggio

Prima di partire è utile consultare i fogli informativi della propria carta o del proprio conto corrente per individuare eventuali spese extra. Tra le voci da controllare rientrano:

  • le commissioni percentuali o fisse sui pagamenti in valuta estera;
  • i costi applicati ai prelievi di contante da ATM esteri;
  • eventuali massimali o blocchi di sicurezza per l’utilizzo della carta fuori dall’Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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