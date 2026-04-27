L’hotel più grande del mondo ha oltre 7.000 camere e nonostante questo mantiene da anni un tasso di occupazione intorno al 90%. Sicuramente si tratta di una struttura ricettiva che ha molto da offrire, la qualità dell’ospitalità è davvero alta, ma influisce anche il fatto che è accessibile a tutte le fasce di viaggiatori. Non è un albergo d’élite riservato ai ricchi, per quanto abbia diverse soluzioni di lusso, ma un resort a tre stelle con molte offerte accessibili e un’ampia scelta di servizi. Ecco chi detiene il primato.

L’hotel più grande del mondo, più di 7.000 camere sempre occupate

L’hotel più grande del mondo è il First World Hotel & Plaza a Genting Highlands, Malesia. Con ben 7.351 camere attive, distribuite tra due torri enormi parte di una struttura unica, detiene a tutti gli effetti il record mondiale assoluto. In occasione della prima apertura del 2006 aveva qualche camera in meno, per un totale di 6.118, che gli hanno fatto cedere la medaglia per qualche anno al Venetian Hotel di Las Vegas, quando si è ampliato. Nel 2015, però, l’ampio resort malese ha ultimato i lavori nella seconda torre e inaugurato le altre camere, risalendo sul podio che domina ancora imbattuto.

Come anticipato, la maestosità di questo hotel non è soltanto nella sua grandezza, ma anche nel fatto che nonostante l’elevato numero di camere è sempre pieno di ospiti. Il First World Hotel ha un tasso di occupazione delle camere stabile intorno al 90%, con periodi in cui le prenotazioni sono sature e devono essere pianificate con grande anticipo, anche se più spesso la sua grandezza garantisce posto anche per gli arrivi last minute. Il nuovo sistema di prenotazione e la gestione automatizzata del check in garantiscono un transito efficace e rapido nonostante la mole di persone, con uno sfruttamento ottimale dei vari spazi.

Nel dettaglio, il First World Hotel comprende 3.164 camere standard a prezzi più che accessibili. Per intenderci, una notte in una camera standard matrimoniale in bassa stagione costa intorno ai 25 euro (con i prezzi aggiornati a oggi, 27 aprile 2026). Ci sono però anche 2.922 camere di lusso e 1265 soluzioni tra enormi suite e stanze World Club di circa 130 metri quadrati ciascuna. Al contrario di quanto accade in altre strutture, le camere sono tanto più difficili da prenotare quanto più sono costose, anche perché il livello generale dei prezzi non è proibitivo.

leggi anche Come prenotare una camera nel primo hotel sulla Luna

Lusso accessibile e intrattenimento

Un po’ c’è il mantra del First World Hotel, “rendere il lusso alla portata di tutti”, un po’ i costi della vita in Malesia e il valore del Ringgit malese, fanno sì che per i turisti sia più che logico scegliere le stanze più sofisticate. Così, per le suite capita di dover attendere liste lunghissime, mentre le camere standard sono spesso prenotabili anche a pochi giorni di differenza.

In ogni caso, però, l’accessibilità non è l’unico punto di forza del First World Hotel, collegato a molti centri commerciali e parchi divertimento, nonché all’unica area per il casinò legale del Paese. Si tratta a tutti gli effetti di un complesso turistico, isolato dal resto della regione alla collocazione in montagna, ma ben collegato attraverso una strada panoramica e una funivia, per quanto concentri le principali attrazioni per i viaggiatori al suo interno.

Il First World Hotel si staglia visibilmente, complici le sue dimensioni e l’aspetto caratteristico, con i colori vivaci che dipingono la facciata. Un modello che è stato ripetuto da tanti poli turistici nel mondo, con enormi resort e un’ampia concentrazione di servizi intorno. Lo vediamo, per esempio, nel MGM Grand Las Vegas, inaugurato già nel 1993, che ospita 6.852 camere e un casinò di oltre 12.000 metri quadrati.