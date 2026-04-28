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La pensione pubblica non basterà. Ecco la strategia per non restare senza soldi

Salvatore Casolaro

28 Aprile 2026 - 16:53

Non è un investimento qualunque: il fondo pensione è un contenitore multi-asset vincolato e deve diventare il pilastro della tua asset allocation.

La pensione pubblica non basterà. Ecco la strategia per non restare senza soldi

È un errore che frequentemente si commette, con tutte le conseguenze del caso. I fondi pensione non sono semplici prodotti finanziari, da valutare solo in base a rendimento, costi e caratteristiche tecniche. Questi prodotti rientrano nel mondo più generale della previdenza complementare e vanno interpretati secondo le logiche e caratteristiche di tale settore: una vera e propria classe di attivo vincolata, con requisiti unici e non pienamente replicabili dagli strumenti finanziari tradizionali. E questo anche alla luce delle trasformazioni in corso del sistema pensionistico.

Il fondo pensione non è un investimento “tra gli altri”, ma una componente strutturale dell’asset allocation complessiva, destinata a coprire un obiettivo specifico e non sostituibile: il reddito nella fase post-lavorativa. Questo cambio di paradigma implica una conseguenza rilevante: la previdenza non compete con il resto del portafoglio, ma ne rappresenta la base, il pilastro attorno al quale costruire le altre scelte di investimento.

In tale contesto si inseriscono le riforme introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), finalizzate a ridurre la pressione della spesa pubblica in materia di pensioni, rendendole sostenibili sia dal punto di vista finanziario sia sotto il profilo sociale. Il secondo pilastro assume quindi una funzione strutturale: non più integrazione facoltativa, ma componente essenziale del reddito futuro. Le misure introdotte — dall’adesione automatica, agli incentivi fiscali — non si limitano a promuovere l’adesione, ma mirano a orientare in modo sistematico i comportamenti individuali, trasferendo progressivamente una parte del rischio previdenziale dallo Stato ai cittadini. [...]

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