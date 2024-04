Tagli ai tassi Fed più lontani? Cosa scommettono oggi i mercati

I mercati tornano a ridimensionare le scommesse sui tagli ai tassi Fed che tanto sono attesi dagli investitori a livello globale.

I titoli azionari cinesi hanno registrato un calo, dopo aver mostrato lunedì il maggior guadagno giornaliero dell’ultimo mese grazie agli ultimi dati sull’attività manifatturiera che hanno indicato una ripresa.

Durante la notte, l’indice S&P 500 ha dato il via alla prima sessione del secondo trimestre senza sussulti, anche se gravato dalle preoccupazioni sulla tempistica dei tagli dei tassi di interesse dopo che i dati manifatturieri più forti del previsto hanno spinto al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro.

La certezza che giugno sia il mese decisivo per la svolta accomodante della Fed sul costo del denaro inizia a vacillare, mentre l’economia Usa sembra marciare a gonfie vele.

Mercati incerti sul taglio ai tassi Fed: cosa succede oggi?

I dati del settore manifatturiero Usa hanno superato le aspettative degli economisti, sollevando dubbi sull’urgenza di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Nello specifico, nella lettura di ieri, l’indice di produzione dell’Institute for Supply Management è salito a 50,3 il mese scorso. Pur essendo appena al di sopra del livello di 50 che separa espansione e contrazione, ha fermato 16 mesi consecutivi di contrazione dell’attività.

Secondo il FedWatch Tool del CME, i mercati stanno attualmente scontando una probabilità del 61% che la Fed tagli i tassi a giugno, rispetto al 70% della settimana precedente, con le aspettative di tagli di 68 punti base quest’anno.

“I mercati potrebbero aver reagito in modo eccessivo all’esplosione dei dati manifatturieri dell’ISM, considerando l’insistenza del presidente della Fed Powell nel ridurre le restrizioni politiche entro la fine dell’anno”, ha affermato Nicholas Chia, macro stratega asiatico presso Standard Chartered.

Ian Lyngen e Vail Hartman di BMO Capital Markets hanno osservato che il pendolo del sentiment sui tassi statunitensi potrebbe spostarsi verso una direzione da falco, anche se è ovvio che rimane ampio spazio per uno spostamento significativo delle aspettative man mano che verranno rivelati più dati.

Nel corso di questa settimana, i dati dovrebbero mostrare che i guadagni occupazionali sono continuati a marzo negli Usa, mentre la crescita salariale si è moderata. Il presidente Powell – che parlerà mercoledì – ha dichiarato che i funzionari sono in attesa di ulteriori prove che i prezzi siano contenuti, aggiungendo che non sarebbe appropriato abbassare i tassi finché i funzionari non saranno sicuri che l’inflazione sia sotto controllo.