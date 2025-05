Sondaggi politici, vola il M5s: male Renzi e Salvini, cala anche Meloni

L’ultimo sondaggio politico di Swg - reso noto in data 19 maggio dal Tg La7 di Enrico Mentana - è arrivato a pochi giorni dal primo turno delle elezioni amministrative 2025, una tornata che interesserà pochi Comuni con tutte le attenzioni rivolte verso Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Stando al sondaggio non sarebbe un buon momento per il centrodestra, visto che tutti i partiti sarebbero in calo nelle intenzioni di voto eccezion fatta per Noi Moderati indicato come stabile.

Per Giorgia Meloni però il bicchiere sembrerebbe essere mezzo pieno: nonostante la flessione attribuita a Fratelli d’Italia, il partito della premier sarebbe sempre oltre la soglia psicologica del 30%.

Calo leggermente più marcato per Lega e Forza Italia, con il Carroccio che seppur di poco sarebbe tornato a essere nel sondaggio davanti agli azzurri.

I bei tempi però sembrerebbero essere lontani per Matteo Salvini, oltre al fatto che nel governo sarebbe in corso una sorta di faida interna sullo spinoso tema del terzo mandato per i presidenti di Regione, tanto che in Friuli-Venezia Giulia la maggioranza sembrerebbe traballare.