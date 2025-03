Sondaggi politici, male Meloni e Pd: balzo di Salvini, ok Renzi e Calenda

Come investire in borsa?

L’ultimo sondaggio politico di Swg - reso noto in data 24 marzo dal Tg La7 di Enrico Mentana - è stato realizzato mentre nel Paese tutta la discussione era incentrata sul Manifesto di Ventotene, tirato in ballo dalla presidente del Consiglio durante le sue comunicazioni in Parlamento.

Con ogni probabilità l’intento di Giorgia Meloni era quello di sviare l’attenzione dell’opinione pubblica dalla spaccatura del suo governo in materia di politica estera, viste le differenti vedute sul ReArm Europe il piano da 800 miliardi per aumentare la spesa militare ricorrendo al debito.

Visto il responso del sondaggio per la premier non sarebbe andato come auspicato, con Fratelli d’Italia in netto calo anche se sempre per distacco primo partito del Paese.

Al contrario Matteo Salvini che si è scagliato contro il piano - appoggiato invece da Giorgia Meloni - sarebbe passato all’incasso in termini di intenzioni di voto.

Il sondaggio però vedrebbe in crescita anche Forza Italia - favorevole al ReArm Europe -, con gli azzurri che così resterebbero sempre davanti alla Lega in questa sfida tutta interna al centrodestra.